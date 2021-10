Julebrusen er på vei

Denne uken kjøres julebrusen ut til butikker over hele landet. For noen litt for tidlig, for andre ikke tidlig nok.

– Man tuller ikke med julebrusen til folk. Den skal smake likt hvert år og se ut som den alltid har gjort. For mange er den nok en like viktig del av julebordet som ribbe og pinnekjøtt. Det er smaken av jul som nå kjøres ut, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes i en pressemelding.

Det er stor interesse for julebrusene, som har egne fansider på Facebook:

Bare Hamar og Lillehammer julebrus har 62 000 medlemmer, og interessen er like stor for Dahls julebrus i Trøndelag. Andre foretrekker den røde julebrusen fra Ringnes.

- Totalt skal det kjøres ut om lag ti millioner liter julebrus bare fra Ringnes. Det er ganske vilt, sier Bruusgaard.