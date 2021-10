Samboerparet i Trondheim vil selge drikken som aldri slo an

I 2020 skulle seltzeren være det nye og friske pustet på drikkefronten, men mottakelsen har vært lunken. Bryggeriene skylder på koronapandemien.

Hard seltzer slo liksom ikke helt an. Alexander Strøm og Vera Herfjord har lenge snakket om å starte noe eget.

Nå skal paret få til begge deler.

– Nå må vi banke på dører til utestedene og butikkene. Vi får bare stå på, sier Alexander.

På dagtid er Vera og Alexander i full jobb, men hjemme i stua til Vera og Alexander starter arbeidsdagen på ny når barna har lagt seg.

I fjor var lanseringen en kjempenyhet, men her hjemme tok trenden aldri av I 2020 skulle seltzeren være det nye og friske pustet på drikkefronten, men mottakelsen har vært lunken. Det er det spesielt én årsak til, mener bryggeriene.

Stor hit i USA

De ferske gründerne satser nemlig hardt på hard seltzer, som kort fortalt er alkoholholdig kullsyrevann med fruktsmak.

Drikken har blitt en stor hit i USA. Forfriskende og få kalorier er kjennetegnet.

Fra 2019 til 2021 økte verdien av seltzer-markedet fra 500 millioner til 2,5 milliarder dollar, fortalte Business Insider.

Hjemme i Norge ble den formidable utviklingen på den andre siden av dammen lagt merke til. Flere store og små norske bryggerier kastet seg på.

Men den varslede tsunamien fra USA endte imidlertid opp som bølgeskvulp.

Nå er målet til Vera og Alexander å få deres Hard seltzer-produkt inn på dagligvarebutikker, restauranter og utesteder.

– Traff på et veldig dumt tidspunkt

I et land med ganske strenge regler for alkoholreklame, er utelivsmarkedet den viktigste arenaen for bryggerier som vil vise fram sine nye produkter.

– Lanseringen av hard seltzer traff på et veldig dumt tidspunkt. Koronaen kom, og barer stengte og så videre. Du fikk ikke spredd produktet, og vi håper å komme inn rett før det blir et kjempesalg av det, slik at vi er med på den bølgen, sier Alexander.

– Hva er det med hard seltzer dere har så troen på?

– Det er minimalt med sukker, glutenfritt og kalorifattig. Folk er så kroppsbevisst, trener og teller kalorier. Skal du være en student og holde kjøret i gang, er det greit å koble av med noe annet en øl også, sier Alexander.

– Og så har vi smakt noen gode produkter. Vi har stor tro på at dette kan slå an, sier Vera.

Ser til utlandet

– Men jeg tror nok vi valgte en av de verste bransjene å starte opp firma i, ler Alexander og viser til masse papirarbeid.

Det er nemlig ikke bare-bare å importere alkohol fra utlandet. For det er måten det lille, nyoppstartede trønderske selskapet har tenkt til å gjøre det på.

– Vi mener det er forbedringspotensial etter å ha smakt det som er på det norske markedet. Derfor har vi dratt til utlandet og snakket med produsenter i Nederland, Sverige, Tyskland og litt rundt om, sier Alexander.

Nylig gjennomførte de en blindtest av 17 ulike smaker de har fått tilsendt fra flere produsenter. Snart velger de ut vinneren.

– Til sommeren når varmen kommer, er målet at produktet vårt finnes i enhver bar og i mange dagligvarebutikker, sier Alexander.