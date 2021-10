Hege kaster seg inn i donutkrigen i Trondheim: – Våre blir større

Donututsalgene har poppet opp i Trondheim det siste året. Du har rene donututsalg som Benny's donut og D’Kings Donuts på Heimdal, i tillegg til at flere søtbakstilbydere har fått donuter i utvalget sitt – til og med en skomaker tilbyr fargerike donuter i byen.

Og nå kommer enda et donututsalg: Poppin donut.

– Ja, det finnes donututsalg allerede, men våre blir litt større enn det som vi har sjekket at de andre bruker. Og vi skal tilby mer, sier Hege Eline Vifstad (38), som har startet opp bedriften sammen med samboeren.

– Jeg liker konkurranser

Stjørdalingen er tidligere håndballproff i Byåsen og har spilt i Champions League.

Hun tar med seg konkurranseinstinktet fra håndballbanen til søtbakstbransjen.

– Jeg liker konkurranser, er målbevisst og setter meg mål. Jeg er en satsingsperson. Men så gjør jeg ikke dette alene. Jeg gjør det sammen med samboeren, som er samme type som meg, sier Vifstad.

Utsalget vil i hovedsak legge til rette for take away og «grab-and-go», men i lokalet som er under bygging, skal det også bli 12 sitteplasser.

Skal åpne flere steder på kort tid

Poppin donuts starter opp på torget i Melhus, men allerede før åpning av det første utsalget, jobbes det med flere lokasjoner.

– Det blir fire plasser før jul, men vi holder det litt hemmelig siden ikke alt er 100 prosent, sier Vifstad som røper at det er snakk om Trondheim og flere byer.

– Det er en skikkelig satsing. Vi blir en kjede sånn sett. Planen er å åpne enda flere etter nyttår, sier hun.

– Hvorfor donuter?

– For det første så synes jeg donuter er sinnssykt godt, og donuter favner alle alderssegmenter. Det er hipt og kult, og det kommer til å være det i mange år. I USA har det vært lenge, sier Vifstad.