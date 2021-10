Sophie Elise og forlag må betale 500 000 kroner

Tilsynet har bestemt et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner mot Sophie Elise AS og 300 000 kroner mot Strawberry Publishing AS, opplyser de til VG.

Influencer Sophie Elise Isachsen eier selskapet Sophie Elise AS alene.

Forbrukertilsynet varsler bot på flere hundre tusen Forbrukertilsynet mener Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS har brukt skjult reklame og varsler et gebyr på 300 000 kroner og 200 000 kroner.

Skjult reklame

Årsaken til gebyrene er brudd på forbudet mot skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke, skriver avisen.

Isachsen og forlaget bestred «hovedpunktet» om skjult reklame, mens de erkjente markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere, skriver VG.

I mars 2020 lanserte Isachsen en ny Instagram-konto kalt «litt.sophie», hvor hun sa at hun ville dele innlegg om blant annet bøker hun leser og personlige tekster.

Dette tjente de trønderske influenserne Vi har tatt en titt på hva flere av Trøndelags internettfenomener tjente i 2019, og hvilken formue de har.

Senere lanserte Isachsen og Strawberry Publishing en bokklubb med navn «litt Sophie». Da ble Instagram-kontoen «litt.sophie» omgjort til en offisiell konto for bokklubben.

– Forbrukere er blitt forledet

På samme tid fikk også over 4000 personer tilsendt et nyhetsbrev som inneholdt reklame for den nye bokklubben.

– I stedet for å tydeliggjøre kontoens kommersielle formål, har forbrukerne blitt forledet til å tro at kontoen var noe personlig for Sophie Elise, sa direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet i desember.

Isachsen mønstrer på som programleder i «God kveld Norge» Sophie Elise Isachsen skal lede den digitale satsingen av «God kveld Norge» på tv2.no og TV 2 Play.

Nå er både hun og forlaget altså tilkjent et gebyr på til sammen en halv million kroner.