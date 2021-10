Sabrura-gründeren åpner nytt sushisted: – Det skal være «high-end», men uformelt og ikke for dyrt

Det er ni år siden Remy Nordvik åpnet den første Sabrura-restauranten i kjelleren på kjøpesenteret Byhaven i Trondheim. I 2018 solgte han sushikjeden til det trønderske selskapet Bitastad, som også eier blant annet Big Bite, Sot og Kompis.

Nå starter han opp det helt nye sushikonseptet Maki i Trondheim.

– Det er like spennende for meg hva dette blir. Hvis det blir sånn som jeg ønsker, ser jeg veldig frem til det. Jeg føler dette er noe byen mangler, sier Nordvik.

Trønderen sier han ikke kan uttale seg for mye om hvordan det nye konseptet blir, men det viser seg: Han har mange tanker om det.

Mangler noe viktig før han kan åpne

For Maki skal ifølge ham bli noe annet enn andre sushisteder i Trondheim, som Sabrura hvor han lyktes godt med sushibuffetkonseptet.

– Jeg har lyst til å lage noe vi ikke har fra før av i Trondheim. Det skal være «high-end», men uformelt og ikke for dyrt. Vi skal ha en liten meny med kun sushi, som i hovedsak skal bestå av lokale råvarer vi har i Norge, sier Nordvik.

Restaurantlokalet vil være ferdig bygd allerede denne uken, ifølge Nordvik.

Da vil han i grunn bare mangle én ting før han kan åpne: en kokk – eller to – som kan lage maten.

– Det er vanskelig for meg å selge inn et konsept til en kokk, som er i jobb og kanskje har det bra der den er. Jeg har lyst til å bygge ferdig for å kunne vise hva den personen går til, sier Nordvik.

– Sushikultur i Trondheim

Maki skal kun bestå av 12 sitteplasser. På sommerstid planlegger han for like mange sitteplasser ute.

– Vi skal skille oss ut på smakene, det må være særpreg. Det må ikke være chilimajo på alt. Vi skal løfte sushi litt, samtidig som vi ikke trenger å rane folk. Det skal ikke bli en snobbeplass, men samtidig må vi drive bærekraftig og sunt. For går dette bra, vil jeg åpne flere, sier Nordvik.

Nå håper han å kunne åpne sushirestauranten allerede i november, men avhengig av kokkejakten, kan det drøye til desember, sier han.

– Det er langt flere sushisteder i byen enn sist du startet opp et nytt sushikonsept …

– … og langt flere spiser sushi. Jeg føler selv at jeg har vært med på å lage en kultur rundt sushi i Trondheim. Sabrura har en del av æren for det. Folk har fått øynene opp for sushi, og nå tror jeg de er klare for noe nytt, sier Nordvik.