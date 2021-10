Jan (29) ofret jobb i oljeselskap for å vise frem Trondheim på en helt ny måte

29-åringen har en master i informatikk ved NTNU. Inntil forrige måned hadde han også jobb i Equinor, hvor han gikk utdanningsprogrammet.

Det avbrøt han for å gjøre noe helt selv. Nå satser han alt på et prosjekt han ikke tror vil betale ham noe – i penger, i alle fall.

– Jeg vil ikke kalle det en jobb, men det er en fulltids-greie. Det er ikke ment å være lønnsomt. Jeg vil prøve å lage mitt eget selskap i Trondheim mens jeg ennå er ung og naiv, sier Kondula.

Tsjekkeren kom til Norge i 2017. Han vil vise frem Trondheim på en helt ny måte. Derfor har han startet opp nettstedet Trondheim.io, en kartløsning med navigerbare dronebilder fra de mest kjente plassene i Trondheim.

– Enklere enn Google

Målet er å kartlegge de beste og fineste plassene i Trondheim. Alt har utgangspunkt i et kart over byen, som et slags Google Maps.

29-åringen mener kart er den beste måten å navigere seg rundt på for å bli kjent en plass.

– Vårt første mål er å bli hovednettstedet for introduksjon av Trondheim for nye studenter og reisende, sier Kondula.

Mennesket har tegnet kart siden forhistorisk tid, så kanskje er det noe i det.

Men Kondula er ikke helt alene. Han har støtte fra kompisen Lukas Pastuszek, som for tiden bor hjemme i Tsjekkia.

Kondula synes ikke Google Maps klarer så godt å vise frem hvordan en by er.

– Det er to hovedforskjeller. Google-bilen tar bilder hvert femte sekund. Du skjønner ikke hvor du skal plassere deg for å finne de interessante stedene. Vi har valgt ut de fineste utsiktspunktene, sier han.

– Jeg mener den største forskjellen mellom Google Maps og dette er at Goggle Maps har alt. Det er vanskelig å navigere. Vi kjenner byen og velger ut det som er relevant, sier Kondula.

Trondheim 360 grader

Derfor har han skaffet seg både lisens og tillatelse til å fly drone. I sommer sto han opp grytidlig for å fly drone over kjennemerker i Trondheim og fange de med et 360-graders dronebilde.

De kan du derfor navigere deg 360 grader rundt i. På den måten får se Trondheim på en ny måte og enklere bli kjent med byen, sier Kondula.

– Du forstår enklere avstander og perspektiv når du får se byen fra lufta, sier han.

Kartet skal også bli en sosial plattform og bli bygget ut med mer, som arrangementer, sier Kondula. Han forteller at de også jobber med måter for hvordan folk kan legge til egne bilder i kartet og interagere med hverandre.

– Dette er min måte for å si: «Hei, vi er her. Vi kan gjøre dette, og vi kan gjerne samarbeide», sier gründeren.