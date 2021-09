I dette knøttlille rommet på Buran kan du bli «kastet til himmels»

Når mørket senker seg, ser det ut som et lite diskotek. Langs Innherredsveien like ved Ladejarlen Kafé har en ny opplevelse plutselig dukket opp.

12. september åpnet en slags fornøyelsespark på Buran – på bare 15 kvadratmeter, VR Land.

Tamer Andan Alhoumidi (31) fra Syria vil tilby opplevelser fra en virtuell virkelighet.

Nå åpner et av Norges største senter av sitt slag i Trondheim - Gaming er for alle, og alle skal kunne game her. Vi gleder oss enormt til å åpne dørene.

– Det er en VR-simulator. Du bruker briller for å se film eller spill, og du kan for eksempel sitte i en rullekasse og kjenne at den går ned, opp, høyre og venstre. Du føler at du er der, sier Alhoumidi.

– Alle sier «kult»

VR Land består av stoler med hvert sitt par med VR-briller. Han har bare holdt åpent et par uker – og har så smått startet å reklamere for seg på Facebook-siden sin.

Men allerede har noen nysgjerrige kunder stukket nesen innom, forteller han.

– I går kom det en kunde som prøvde for noen dager siden. Da kom de seks stykker, sier Alhoumidi.

– Alle sier sånn: «kult». Alle kunder som prøver, bare: «kult», ler Alhoumidi.

Trd.bys utsendte fotograf får selv prøve maskinen «VR 360», som er importert fra Kina.

Plutselig ramlet berg-og-dal-banen han fikk prøve, fra hverandre. I den virtuelle verden, altså. I den fysiske verden satt han godt fastspent i stolen, en trygg halvmeter over bakken.

Se video her:

Flyktet fra borgerkrig

Alhoumidi kombinerer jobb med skolearbeid. Syreren går restaurant- og matfag på videregående skole.

Han bodde i Syria frem til 2013, hvor han studerte til å bli elektroingeniør.

Men Alhoumidi valgte å flykte fra borgerkrigen som oppsto, til Tyrkia, som så mange av hans landsmenn.

– Jeg bodde der til 2015. Der var det bare jobb, jobb og jobb. Jeg fikk ingen papirer om opphold, pass eller statsborgerskap. Kanskje kunne regjeringen i Tyrkia bare fortelle meg at jeg måtte dra til et annet land om noen år. Jeg var ikke fast der. Samtidig hadde jeg hørt om Europa, at det er veldig bra for mennesker, for jobb, for å studere, for barn, for alle ting, sier han.

Selv har han fire barn, som alle bor her. 31-åringen kom til Norge i 2015. Reisen fra Tyrkia tok ham halvannen måned – til fots, forteller han.

Ambisiøse planer

– Jeg dro fra Syria uten pass og papirer. Det er vanskelig. Dere vet hvordan. Fra Tyrkia til Norge dro jeg først til Hellas, og etter Hellas til Makedonia, Serbia, Ungarn, Østerrike, Tyskland, og fra Tyskland til Sverige, og fra Sverige til Norge.

– Var du redd?

– Litt redd. Det var mange problemer på veien. Masse penger – jeg betalte cirka 5000 euro for å komme hit, sier Alhoumidi.

Nå gleder han seg over å få bo i Norge, og syreren har ambisiøse planer for seg og spillehallen sin. Han håper etter hvert å kunne utvide og flytte til større lokaler, med flere VR-maskiner.

– Jeg har mange ideer i hodet om det, sier han smilende.