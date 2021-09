Uten relevant utdanning kapret Ragne Annie drømmejobben: - Alt er mulig hvis du ønsker det sterkt nok

Forrige gang snakket vi med Kaja Hvidsand Myhr (25), som står bak driften av den populære kafeen Sponhuset langs Ladestien.

Denne gang er det 33 år gamle Ragne Annie Fossheim Solheim som står for tur. Hun er opprinnelig fra Bergen, men har bodd i Trondheim og Malvik de siste elleve årene.

Slik svarer Ragne Annie på våre spørsmål om jobb og arbeidsliv:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Jeg jobber i ABChus, avdeling Trondheim som boligkonsulent.

Hvilken utdanning har du?

– Bachelor i barnehagelærer, videreutdannelse i estetiske fag på masternivå, og en MBA som er en master i business and administration.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

– Jeg så annonsen på Finn.no, søkte på den, var gjennom flere intervjurunder og ble etter det tilbudt jobben som boligkonsulent. Jeg bygde samtidig hus selv, og den kunnskapen jeg hadde fått gjennom den private husbyggingsprosessen kombinert med personlige egenskaper tror jeg var avgjørende for at jeg fikk denne jobben. Jeg hadde ingen utdannelse innenfor bygg/salg på daværende tidspunkt.

- En veldig spennende og fin opplevelse. Virkelig drømmejobben!

Hvordan har reisen fram til i dag vært?

– Det har vært en spennende reise med bratt læringskurve. Jeg jobbet først fire år som pedagogisk leder i barnehage før jeg begynte i husbransjen i 2014. Jeg er nå på mitt syvende år som ansatt i ABChus. Jeg har lært og lærer hele tiden enormt mye i jobben her, den er veldig variert og man må hele tiden følge med og holde seg oppdatert for å få med seg alle detaljer som er en del av en husbyggingsprosess fra a til å.

– All videreutdannelse har jeg tatt samtidig som jeg har jobbet 100 prosent og fått barn. Da har jeg jobbet på dagen og gjort skole på kvelden og i helgene. Masteroppgaven på MBA skrev jeg faktisk med en nyfødt baby på armen. Den var relatert til mine rolle som boligkonsulent og omhandlet brannsikkerhet og tekniske forskrifter.

– Alt er mulig hvis man bare ønsker det sterkt nok og strukturer hverdag og helg for å bli mest mulig effektiv. For meg har det å ta mer utdannelse vært viktig og derfor har jeg valgt å prioritere det selv om jeg har fått barn og vært i full jobb.

- Jeg er alenemor med delt ansvar med far, så god planlegging og effektiv bruk av tiden er vesentlig for å få hverdagen til å gå rundt. Jeg sitter ofte hjemme på kveldstid og jobber om det trengs. Når jeg ikke har barna hos meg, går dagene i jobb og trening.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Min første jobb var som pleieassistent på sykehjem. Da gikk jeg i andre klasse på videregående. Etter det har jeg alltid jobbet både helger og kveld i helsevesenet mens jeg tok bacheloren.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Helt i starten av min karriere i ABChus var jeg på en tomtebefaring med kunde. Her studerte jeg terrenget og foreslo til kunden at vi kunne bygge flere boliger med plate på mark (for flat tomt). Dette viste seg i ettertid at det ikke var mulig, da tomten var veldig skrå og vi måtte ha sokkelboliger etter rådføring med arkitekt.

– På grunn av dette måtte vi redusere antall boliger og opp med masse murer. Her bommet jeg altså totalt på å forstå terrenget og måtte da forklare dette til kunden. Kunden tok det greit og aksepterte det. Jeg har nå tatt lærdom av dette, har lært meg å bruke GPS- utstyr for å ikke bomme på terreng igjen.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

– Jeg blir i like ekstase hver gang jeg er på byggeplass og ser et hus jeg har solgt bygges, da blir jeg så stolt og inspirert til å hjelpe nye kunder til å realisere husdrømmen sin. Det er bare noe magisk når et nytt hus bygges. Frem til da har huset kun vært på papiret, husene våre kommer jo som elementer, men vipps så står det et hus der. Det er like stas for både meg og kunden.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

– Jeg har opplevd så mye stort i jobben her. Alt fra å få være med å besøke fabrikken vår i St. Petersburg i Russland for å se husene og badene våre produseres, til å signere store EAT-prosjekter (enebolig på andres tomt, journ.anm) til mange millioner. I jobbsammenheng koser jeg meg veldig mye, vi har et sosialt og ungt miljø hvor jeg stortrives.

– Firmaet har fokus på det sosiale, de ønsker vi skal trives og de hører på oss når vi kommer med nye innspill. Det er vanskelig å trekke frem kun et tilfelle. Men det å lykkes med å få i land både store og små prosjekt er en god følelse da det alltid ligger hardt arbeid bak.

– Jeg blir veldig glad når jeg får hjelpe kunder med å oppfylle husdrømmen deres. Det å bygge sin egen bolig er veldig spesielt og noe de fleste gjør kun én gang i livet. Da er det stor stas å få ta del i prosessen og gjøre alt jeg kan for at kunden skal få en god opplevelse og reise fra vi jobber med å finne riktig husmodell til de kan sette nøkkelen i døren og flytte inn.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

– Den største utfordringen er at man må nok jobbe enda hardere for å bli tatt seriøst, spesielt når kundene er godt voksne som har god kontroll på det de driver med. Fordelen er at pågangsmotet er stort, man vil jo veldig gjerne lykkes og motbevise at alder ikke har noe å si.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Vær åpen, positiv, stå på. Det å vise god arbeidsmoral, gi det lille ekstra og aldri gi opp vil man komme langt med. Man må tørre og ha troen på seg selv. Med et godt forarbeid og kunnskap i det man driver med, eller ønsker drive med tror jeg man vil ha en stor fordel for å lykkes.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Da håper jeg at jeg er leder for et firma i byggebransjen, aller helst i ABChus da og!