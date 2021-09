– Før elsket jeg å handle på Fretex. Men nå er det jo dyrere enn på H&M

Nylig åpnet Fretex et helt nytt konsept i de gamle lokalene sine på Møllenberg. Butikken skal ligne mer på vanlige klesbutikker og ta inn flere varer som vil koste litt mer.

Slik håper de å få flere til å kjøpe brukt, ut fra undersøkelser de selv har gjort.

Trd.by delte artikkelen på Facebook, men da kom kritikken.

Fretex er blitt for dyrt, mente flere i kommentarfeltet.

Blant kommentarene, som Trd.by har fått gjengi, er:

Linn Häninger (41):



«Sluttet å bruke Fretex for mange år tilbake. Fordi de klærne jeg gir bort, skal komme de med dårlig økonomi til nytte. Fretex har blitt noe helt annet enn det en gang var. Trist!»

Sandra Michelle Haugnes (24):

«Fant en genser der en gang fra H&M. Den hadde de fortsatt inne i sortiment på nettsiden. Hos H&M kostet den 149,- ny, og hos Fretex Møllenberg kostet 249,-

Vil absolutt kunne si at de kjører butikkpriser på donerte klær.»

Jill Brattset Andreassen (30):

«Nei piss å dra! Fretex ska liksom vær en butikk å kjøp brukt vara for t en BILLIG penge. E DYRT på fretex no. Fuck that shit, har jo it råa t å handle dær. pffth!»

Hylja B. Häninger (34):

«Når brukt ble trendy ble det for dyrt å være miljøvennlig for de med mindre inntekt.»

Karoline Lihaug (39):

«Skru ned prisan, på klærn dåkker får gratis, så ska æ kom tebake å handle igjen …»

– Går utover de med dårlig råd

Fretex Arkivet er ment å bli løsningen for å få flere til kjøpe brukt. De som Trd.by snakker med, mener Fretex allerede før lanseringen av det nye konseptet, er blitt for dyre.

– Før elsket jeg å handle på Fretex. Jeg kjøpte fine, spesielle klær ingen andre hadde, til en rimelig penge. Jeg var meget fornøyd. Men nå er det jo dyrere enn på H&M, så da er det jo ikke noe poeng lengre, sier Karoline Lihaug (39).

Sandra Michelle Haugnes (24) fra Horten sier hun heller vil støtte lokale bruktbutikker i Trondheim, som Sirkulus og Arven.

– Det beste med å handle brukt er at det blir en skattejakt. Vi lever i en verden med fast-fashion, så det hjelper ikke akkurat på lommeboka, miljøet og humøret når man blir oppfordret til å handle nytt over å handle brukt, sier hun om Fretex-prisene.

Hylja Hänninger (34) er opptatt av gjenbruk og at det er gunstig for miljøet.

Hallingdølen sier hun har lagt merke til at prisene er blitt stivere ettersom brukt er blitt mer trendy.

– Dette går ut over de med dårlig råd. I tillegg blir det ikke miljøvennlig når det blir like billig eller billigere å handle på salg på H&M, sier Hänninger.

– Derfor har jeg sluttet å levere mine brukte klær til Fretex. Nå går det heller til gi-bort-grupper eller frivillighetssentralen, sier hun.

– Kan hende vi gjør feil

Kjedeleder i Fretex Miljø AS, Kristin Hareide, har fått se et utvalg av Facebook-kommentarene.

– Dette er trist lesning. Vi jobber for å holde gode priser, bidra til et bedre miljø og skaffe inntekter og varer til Frelsesarmeens sosiale arbeid, sier Hareide.

I fjor bidro Fretex med 21 millioner kroner til Frelsesarmeens sosiale arbeid.

Og i utgangspunktet skal prisene på Fretex ligge på en tredjedel av ordinærpris, sier Hareide på spørsmål om de selger klær fra Hennes & Mauritz dyrere enn i H&M-butikken.

– Når det er sagt, så vil det alltid være en skjønnsmessig vurdering, og det kan hende at vi gjør feil i prosessen. Da er det fint at folk sier ifra slik at vi kan få rettet opp. Vi priser cirka en million plagg hvert år, sier hun.

– Hva tenker dere om at noen føler at Fretex ikke lenger er for de som har litt mindre å rutte med?

– Fretex ønsker å være til for alle som ønsker å kjøpe brukt, og målet vårt er å gjøre det enkelt, inspirerende og attraktivt. Det er mange som handler hos Fretex med rekvisisjon fra Frelsesarmeen. Det vil si at de ikke betaler for varene. Frelsesarmeen kommer flere ganger i uka til våre sorteringsanlegg for å hente klær som de deler ut via sine sosiale tjenester, sier Hareide.

Avviser at Fretex er blitt dyrere

Prisnivået i Fretex skal blant annet dekke kostnadene forbundet med innsamling, transport, sortering og butikkdrift. Fretex må dessuten legge på 25 prosent moms på varer de selger.

– Er Fretex blitt dyrere?

– Våre priser er ikke blitt dyrere. Prisene på plagg starter på 39kr, men vi kan kanskje oppfattes som dyrere på grunn av det sterke presset på priser i varehandelen, sier Hareide.

– Det er blitt gjengs i alle kjedene å drive prisene nedover ved å overgå hverandre med tilbud og rabatter, sier hun.