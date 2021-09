Lånekassen: Elever gikk glipp av 40 millioner kroner i utstyrsstipend

– Vi vet ikke hvorfor mange ikke søker om utstyrsstipend, som alle med ungdomsrett på videregående har rett på. Jeg oppfordrer alle til å søke, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Ny renterekord Den flytende renten på studielånet synker til 1,312 prosent fra 1. november.

I fjor droppet 15 000 av 181 300 elever å søke. I tillegg var det 7 600 som søkte, men som ikke signerte og dermed heller ikke fikk utbetalt pengene. Det gir en andel på 87,5 prosent som søker og får pengene utbetalt, opplyser Lånekassen.

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det elevene trenger av utstyr på linjen de tar. Fristen for å søke stipend og lån fra Lånekassen er 15. november for høsten og 15. mars for våren.