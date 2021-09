Suksessbakeri flytter inn i Adressahuset

– Både området og bygget trenger en dagtid-plass, så dette tror jeg blir veldig bra, sier restaurantgründer Michael Minervini til Trd.by.

Det er Minervini og mesterbaker Emanuele Spreafico som står bak det som nå er blitt en bakerikjede her i Trondheim.

Nylig signerte de kontrakt med KLP Eiendom om å ta over lokalene til Jacobsen og Svart og de tidligere lokalene til frisørsalongen Salong Perlen vegg i vegg i Adressahuset.

På nyåret vil de åpne nok et Hevd-bakeri.

Bakeri med 100 sitteplasser

I oktober 2019 åpnet de bakeriet, lunsjplassen og restauranten Hevd Håndverksbakeri på Torget i Trondheim. Et år etter åpnet nok et Hevd-utsalg i Bankkvartalet, og nå blir altså alle gode ting tre med et tredje utsalg i Ferjemannsveien i første etasje i Adressahuset.

I fjor havnet Hevd på topp tre i den nasjonale konkurransen Årets bakeri 2020, kåret av bransjeforeningen Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF).

Bakeriet på Torget blir i dag forvandlet til Una på kveldstid, mens utsalget i Bankkvartalet og det kommende bakeriet i Adressahuset vil være bakeriutsalg med sitteplasser fram til tidlig kveld.

– Den nye avdelingen vil bli veldig lik den i Søndre gate, bare dobbelt så stor med rundt 100 sitteplasser pluss en liten uteservering, forklarer Minervini.

– Skal ta igjen det tapte

Minervini legger ikke skjul på at de har lagt en krevende periode bak seg, men understreker at de har vært heldige.

– Strategien i konsernet har vært å bli flinkere under koronaen, der vi har brukt tiden til opplæring. Vi hadde kikket på lokalet i Adressahuset, og gårdeier syntes det var en super idé. Etter forhandlinger fikk vi en avtale vi ikke kunne si nei til.

– Det var et tøft første halvår i år for oss, men vi visste at det ville komme i orden igjen. Siden begynnelsen av juli har det vært fantastisk med fulle hus. Nå skal vi ta igjen det tapte, gasse på – vi er klar for hverdag igjen.