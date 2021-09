Kaja (25) driver populært spisested langs Ladestien: - Jeg gleder meg hver eneste dag

Forrige gang snakket vi med Margrethe Fjeldberg (23), som fortalte at hun har opplevd en fordomsfull holdning hos jevnaldrende til det yrket jeg har valgt.

Denne gang er det 25 år gamle Kaja Hvidsand Myhr fra Strindheim som står for tur.

Slik svarer Kaja på våre spørsmål om jobb og arbeidsliv:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg er eier og driver av Sponhuset AS. Jeg har ansvaret for alt som har med kafédriften å gjøre, men det er Trondheim Kommune som eier selve huset som ligger i Ringvebukta.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg begynte på fireårig grunnskolelærerutdanning 5-10 klasse med fordypning i norsk i 2016 på NTNU, men la på ett år ekstra for å få mastergrad i pedagogikk.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg var på jakt etter en deltidsjobb ved siden av studiene, og så at de søkte etter folk på Sponhuset. Dagen etter jeg var på intervju var jobben min. Allerede fra starten av fikk jeg mye ansvar av Nina og Bjørn, som da eide Sponhuset. Sånn sett fikk jeg tidlig erfare hva som kreves for å drive en kafé som Sponhuset.

I mai i år solgte ekteparet Nina Rydjord og Bjørn Øyangen driften til Kaja, etter å ha drevet kafeen i mer enn 20 år.

- Rett etter overtakelsen oppdaget jeg en stor vannlekkasje i taket på loftet. Trondheim Kommune tok raskt tak i saken og leide inn håndverkere som fikk sikret huset. Av den grunn var Sponhuset dekket av stillas store deler av sommeren. Det var ikke så fint å se på, men folk hadde forståelse for at et såpass gammelt hus må holdes ved like.

- Som om ikke overtakelsen var hektisk nok fra før av, bestemte både oppvaskmaskinen, mikrobølgeovnen, ett kjøleskap og isdisken seg for å ta kvelden nesten samtidig. Nå er endelig huset og hagen «tilbake» i normal drift, så det skal bli godt å få høsten til å samle seg etter en hektisk vår og sommer.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Bestevenninna mi og jeg fikk vår første sommerjobb sammen på Grimsbu Turistsenter i Folldal da vi var 13 år. Der fikk jeg prøvd meg på alt fra å stå i kassa, ta oppvasken, steke burgere, vaske campinghytter, rengjøre toaletter og mange andre oppgaver som hører til for å drive et servering- og overnattingssted. Der jobba jeg hver eneste ferie fram til jeg fikk jobben på Sponhuset i mars 2020.

Hvorfor valgte du denne bransjen?

- Jeg fant tidlig ut at jeg trivdes godt i servicebransjen. Det skjer noe hele tiden, ingen dag er lik og jeg treffer mye forskjellige folk som er ute og går tur langs Ladestien. For å drive en «liten» bedrift som Sponhuset må jeg kunne mye om alt og ha kontroll hele tiden, som innkjøp av varer, organisere vaktlister, samarbeid med regnskapskontor, oppdatere sosiale medier og planlegge og gjennomføre mindre arrangementer og møter. Jeg trives best i høyt tempo, og er alt for rastløs til å sitte på en kontorstol hele dagen.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg har gått på noen små smeller med bestilling av varer, som har medført noen hastige turer til butikken for å få tak i det vi har gått tom for. Det er ikke det samme å spise vaffel med bare halvparten av det faste tilbehøret, så jeg har lært på den harde måten hvor viktig det er å ha det vi trenger til enhver tid. Jeg har også som alle andre servitører mista en del kopper og fat i bakken i løpet av årene, men det må man nesten regne med.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg gleder meg hver eneste dag til å henge ut flagget og hilse på de trivelige kundene som kommer innom Sponhuset. Vi har noen faste kunder som har vært her siden Sponhuset åpnet i 2000, som nå tar med seg barn og barnebarn for å drikke kaffe og spise vaffel. Jeg er veldig stolt over å kunne bidra til at denne tradisjonen videreføres til nye generasjoner.

- Jeg syns også det er veldig gøy å kunne bestemme helt selv hvordan min arbeidshverdag skal se ut. Altså, hvem ønsker ikke å være sin egen sjef?

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Det må ha vært når jeg jobbet på Grimsbu Turistsenter og vi hadde grillfest med 90 motorsyklister fra Norge og Sverige. Dette ble arrangert på bursdagen min hver eneste sommer, og jeg fikk alltid en stor bursdagsklem av en skjeggete svenske i skinnjakke.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Personlig er nok min største utfordring forståelsen av det økonomiske regelverket, med alt av skatter, avgifter, moms, arbeidsgiveravgift o.l. Det har vært en stor trygghet å ha en regnskapsfører som har vært med fra oppstarten av Sponhuset. Jeg er veldig spent på hvordan driftsresultatet blir for mitt første år som eier og driver av Sponhuset.

- Som ung i arbeidslivet er vi ikke redde for å prøve noe nytt og utfordre de gamle og trygge rammene - hvis det ikke funker har vi hvert fall prøvd. Jeg vil at det skal vises at det har skjedd en forandring på Sponhuset, samtidig som det gamle blir videreført og respektert.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Bare søk på mange jobber, også «drittjobber». Tørr å ta alle utfordringer du får, for selv om du ikke får det til første forsøk viser du at du ønsker og vil - da vil man få sjansen igjen og kan jobbe seg oppover!

Hvordan har koronapandemien påvirket din arbeidshverdag?



- Jeg har vært heldig som ikke har måttet stenge driften som en følge av pandemien. Vi har greid å tilpasse innredningen og rutinene slik at kravet om avstand har blitt overholdt og vi er heldige som har en stor hage med mange sitteplasser slik at folk kan sitte ute når det er finvær.

- Som mange andre serveringssteder har restriksjoner og tilpasninger ført til en del merarbeid. Som et eksempel får kundene vanligvis med seg alt av mat og drikke når de bestiller det i kassa, men på grunn av bordservering av alkohol og spiseplikt har en ansatt måtte bringe mat og drikke til bordene. På de aller travleste dagene har dette vært et ekstra stressmoment for oss ansatte.

- Derimot har vi fått mange tilbakemeldinger på at folk har satt stor pris på at kaféen har vært åpen under hele pandemien, og at Sponhuset fortsetter å bli tatt godt vare på!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Det beste hadde jo vært å kunne få kombinert lærerutdanningen min med driften av Sponhuset. Sommerhalvåret er høysesong for kafédriften, så når jeg har fått etablert Sponhuset vil jeg gjerne få brukt utdanningen min også.