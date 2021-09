Facebook vet at Instagram kan være skadelig for unge, ifølge avis

Facebook, som eier Instagram, har gjentatte ganger oppdaget at bildedelingsappen er skadelig for tenåringer, avslører The Wall Street Journal (WSJ).

Tenåringsjenter og deres kroppsbilde er det som tar mest skade, ifølge en Facebook-studie som avisen skal ha fått tak i.

Facebook skal ha holdt hemmelig den interne forskningen, og det skal være snakk om en betydelig prosentandel som tar skade, ifølge deres egne studier.

– Vi gjør kroppsbildet verre for én av tre treningsjenter, skal det ha stått på en av de interne presentasjonene som WSJ skal ha fått innsyn i.

Instagram: Ikke svart-hvitt

Forskerne bak studien har spesielt advart mot Instagrams Utforsk-side, skriver WSJ, gjengitt av CNBC. Der er innhold tilpasset hver enkelt bruker, og ifølge studien kan funksjonen fremme skadelig innhold.

Mer en 40 prosent av brukerne på Instagram er 22 år eller yngre, ifølge dokumenter WSJ har lest.

Det skal være snakk om flere studiemetoder over de siste tre årene, og inkluderer fokusgrupper, nettundersøkelser og dagbokstudier, ifølge CNBC, som gjengir fra WSJ-artikkelen.

Facebook konkluderer også med at en stor andel ikke lar seg skade.

Selv har Instagram publisert en forklaring på sine egne nettsider. Der skriver de at forskningen ikke er så svart-hvitt som WSJ-avsløringene antyder.

– Vi står ved forskningen. Den viser vår forpliktelse til å forstå komplekse og vanskelige problemstillinger som unge kan slite med, og viser arbeidet vi gjør for å hjelpe dem som opplever disse problemene, skriver de i bloggposten.

Instagram erkjenner også at sosiale medier kan være både bra og dårlig for folk.

Antydning om at jenter preges mer

– Forskning viser at kvinner er mer tilbøyelige enn menn til å bruke sosiale media for å sammenligne seg selv med andre, sier professor i psykologi ved NTNU, Silje Steinbekk, til Tek.no, som også omtaler saken.

Hun sier samtidig at konsekvensene ved bruk av sosiale medier for unge er vanskelig å si noe klart om, siden sosiale medier fortsatt er noe relativt nytt.

Likevel finnes det en antydning om at jenters selvbilde, i større grad enn gutters, preges av sosiale medier, ifølge NTNU-studien Tidlig trygg i Trondheim.

– I studien fant vi at jenter som «liker» og kommenterer andres poster får dårligere fysisk selvbilde over tid. For guttene hadde det ingen betydning. Posting på egen sosiale medier-sider påvirket ikke fysisk selvbilde, sier hun til nettstedet.