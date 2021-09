Likestillingsombudet: – Ulovlig med kjønnsstyrte frisørpriser

Ombudet mottar flere henvendelser årlig, fra personer som må betale for kvinneklipp, til tross for at de har kort hår.

– Dessverre er det fremdeles mange frisører som har kjønnsdelte priser, sier rådgiver Shorish Azari i Likestillings- og diskrimineringsombudet til NRK.

Skamklipt hos frisøren? Dette er rettighetene dine Felt noen tårer etter at klippen ikke ble helt som ønsket? Eller at den nye hårfargen ble helt bom? Da kan du faktisk klage. Og slik kan du miste reklamasjonsretten.

Han henviser til paragraf 6 av Diskrimineringsloven, som sier at det er forbudt å diskriminere på bakgrunn av blant annet kjønn.

– I utgangspunktet er praksisen med herre- og dameklipp ikke lovlig, sier Azari.