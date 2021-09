Gaël, Ariadne og Magnus har åpnet Midtbyens ferskeste kafé

- Her vil vi ha ting som skjer hele tiden, med varierte arrangement og samarbeid, der alle skal føle et eierskap, forklarer Magnus Lyngstad Johnsen, presse- og mediesjef for prosjektet.

Han har sammen med studentene Gaël Peebles-Christensen, Gina Kristine Aarheim og Ariadne Aabakken nettopp åpnet Midtbyens nyeste kafé, Drivhuset, i Olav Tryggvasons gate 48.

Andre åpningsdag, mens Trd.by er på besøk, er kafeen smekkfull. Studenter ved alle bord, med pc-skjermer, pensumbøker og kanelsnurrer i skjønn forening.

- Vi håper at dette kan være et hjem utenfor hjemmet. Det er spennende å se at det allerede er fullt her, smiler Gaël Christensen-Peebles.

- «Hårreisende» tall fra trivselsundersøkelse

I starten av sommeren kom regjeringen med en utfordring om å styrke studentene under pandemien. 40 millioner skulle deles ut til studentsamskipnadene og skulle gå til lavterskeltilbud til studentene, blant annet fadderukene.

Sit Labs og prosjektet Drivhuset er blant Studentsamskipnaden i Trondheim sitt svar på utfordringa: et nullterskel-tilbud for alle studenter, lokalisert borte fra campus og Samfundet. I første omgang er kafeen åpen i en prøveperiode på tre uker, men initiativtakerne håper at det blir en så stor suksess at de får fortsette.

- Sit er tydelig på at dette er for alle studenter, ikke bare fra NTNU. Uansett skole skal alle være inkludert her, understreker Ariadne Aabakken, som er profilsjef og designer av lokalet.

Studentene trekker fram det de kaller «hårreisende» tall fra årets Shot-undersøkelse (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse), der det blant annet framgikk at nesten halvparten av studentene opplever alvorlige psykiske plager og 54 prosent sier de er ensomme.

- Vi begynte arbeidet i sommer, der vi snakket om hvor mange som er ensomme og som ikke har venner. Da tenkte vi, hei, hva om vi starter en liten kafé?

Både kafé og kulturlokale

Studentene forklarer at konseptet til Drivhuset er todelt - det skal både være en kafé der man kan få noe å spise og drikke, og en slags startscene der organisasjoner kan ha arrangementer eller enkeltstudenter kan ha utstillinger.

- Mange studenter spiser ikke sunt nok, ofte fordi sunn mat kan være dyrt. Vi vil servere sunn og god mat her, i håp om at folk dropper grandisen, forklarer Gaël Christensen-Peebles.

Det er Sit som leverer maten til kafeen, som i prøveperioden er helt gratis - selv om studentene understreker at de har en begrenset mengde mat hver dag.

Ellers er tanken at studenter som driver med noe kreativt, det være seg kunst eller design eller noe helt annet, kan få stille ut og selge det de lager i Drivhuset. Et annet av Sit Labs satsinger, Innom, skal også ha flere arrangementer her. Det er et tilbud der psykologistudenter møter studenter over samtaler, diskusjoner og aktiviteter, både en-til-en og i grupper.

- Håper vi får fortsette

I prøveperioden disse tre ukene har de åpent tirsdag til søndag, fra formiddag til kveld. I hovedsak er det studiekafé fram til klokken 15, og så er det tid for egne kveldsarrangement fra 18-tiden - hver eneste dag.

- Vi har ansatt elleve kaféverter, og alle er lønna. Det er viktig som student å kunne tjene noen kroner.

Oppussingen av lokalet, som tidligere huset ressurssenteret Caritas, har prosjektlederteamet stått for selv, i samarbeid med Innom. De fleste møblene har de funnet brukt,

- Vi er veldig spente på prøveperioden, og håper virkelig at vi får flere midler slik at vi får muligheten til å fortsette.