Ny renterekord

– Ni av ti av de som betaler på studielånet har flytende rente, og fra 1. november vil de få rekordlave 1,312 prosent i rente, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen i en pressemelding.

Flytende rente i Lånekassen har vært stabilt lav på godt under 2 prosent siden september i fjor. Dagens rente er 1,342 prosent, og fra november synker den altså ytterligere.

Stor 2021-oversikt: Disse stedene får du studentrabatt i Trondheim Du kan spare mye ved å sjekke hvor studentrabattene finnes.

I overkant av 700 000 av Lånekassens 1,2 millioner kunder er tilbakebetalere. 659 400 av dem har flytende rente, mens 45 000 kunder har fastrente. Ni av ti velger å beholde flytende rente på lånet, opplyser Lånekassen.



Også fastrentene er historisk lave, selv om de har steget noe siste halvår. Fra 1. september kunne studielånskunder binde renten til 1,933 prosent for tre år, 2,257 prosent for fem år og 2,550 prosent for ti år. Fastrentene som gjelder fra 1. november fastsettes i begynnelsen av oktober.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og blir basert på beregninger fra Finanstilsynet.