Martin mener leieprisene «er en skandale». Utleier mener de løfter kvaliteten

- Jeg tenkte at dette er noe vi har ventet på, endelig kan studentene få husrom i gode fasiliteter for en rimeligere pris enn hos bolighaiene på Møllenberg. Men der tok jeg nok feil.

Det sier ungdomssekretær i LO Trøndelag, Martin Morken. Han fortviler på vegne av byens studenter som sliter med å finne seg et sted å bo til en overkommelig pris. Han trekker fram to nye private utleietilbud i byen, kalt «360 Campus» og «Campus Life», som eksempler.

- Igjen viser det seg at disse aktørene kun er opptatt av én ting, og det er å skvise ut mest mulig av lommebøkene til studentene. Student-stipendet er på cirka 8 000 kroner i måneden. Det er ikke mye å leve av i utgangspunktet, men med de boligprisene de operer med i det private markedet, er det en skandale, mener Morken.

Mange om beinet og økte priser

Trd.by og Adresseavisen har skrevet flere saker om boligutviklingen i Trondheim, og spesielt om leiemarkedet. Leieprisene i Trondheim har økt i løpet av året, og årsaken er trolig mange studenter som kjemper om boligene, sa daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no til NTB i begynnelsen av august.

Landets studentboliger har kun plass til å huse 14,75 prosent av studentene. I Trondheim er dekningsgraden på 14,73 prosent. Det er en nedgang fra 15,8 prosent fra i fjor.

Noen studenter, som Sebastian (21), sjekker inn på hotell i Trondheim i påvente av å få flytte inn i en egnet bolig som de har råd til.

Nye tall fra Samskipnadsrådet i starten av september viser at det fortsatt står nesten 6000 studenter i boligkø på landsbasis.

- Vi driver ikke opp prisene

I en e-post til Trd.by svarer Lars Meland, daglig leder for Campus Life og prosjektsjef i Heimdal Bolig, på kritikken fra Morken. Han berømmer politikerne i Trondheim for å tilrettelegge for flere studentboliger, og skriver at det er «prisverdig at også LO's ungdomssekretær engasjerer seg på vegne av studentene».

Men han er ikke enig i premisset om at Campus Life er med på å drive leieprisene i byen oppover:

- Campus Life har et tilbud som er attraktivt hos en del av studentene. I år opplevde vi å ha fullt hus i god tid før semesterstart, og ved semesterstart hadde vi lang venteliste. Vi har en kvalitet som vi er alene om, og når man tar i betraktning det som er inkludert i vår husleie, ligger vi på et prisnivå som tåler sammenligning med det øvrige markedet. Vi bidrar dermed ikke til at prisene drives oppover. Vi ser derimot at vi bidrar til å løfte kvaliteten som tilbys studentene, skriver Meland.

Videre påpeker han at deres tilbud skal bidra til å redusere hyblifiseringen, fordi presset på Møllenberg og de andre ordinære boligområdene blir mindre.

360 Campus, representert av Tom Skaugstad ved Heimdal Eiendomsmegling, har fått presentert kritikken fra Martin Morken. Han skriver i en sms til Trd.by at de ikke ønsker å kommentere slike utspill.

- Vanvittige summer

Studentene bruker i dag uforholdsmessig mye av sin disponible inntekt på bo, mener ungdomssekretær Morken.

- På «360 campus» koster det fra 6950 til 7450 å leie en hybel. Det er en helt vanvittig sum for studenter som har lite å rutte med fra før av. Og med et depositum på over 20 000 gjør det ikke akkurat saken enklere, det er jo nesten hele storstipendet!

Morken peker på at mange studenter er avhengig av å enten få økonomisk hjelp hjemmefra, noe som ikke alltid en selvfølge, eller å ha en ekstrajobb ved siden av studiene.

Lars Meland ved Campus Life påpeker at lån og stipend gir studentene cirka 10 600 kroner per måned å leve for i studieåret. De fleste som leier hos dem vil ha ettromsleiligheter, som ligger på 6400 kroner i måneden. De har også parleiligheter som leies ut for 9200 kroner per måned, altså 4600 kroner per person.

- I ettromsleilighetene inngår det kjøkken med oppvaskmaskin, induksjonstopp, komfyr, kjøleskap med fryseboks, seng, gardiner, inventar samt eget bad. Inkludert i husleien er det varme og varmtvann, individuelt og sikkert internett, eduroam (felles internett for alle universitet og undervisningssteder), og fellesrom som foajé/resepsjon, biljardrom, bordtennis, TV, spillrom, innendørs sykkelparkering, vaskeri og lesesal.

- Campus Life sitt tilbud er for studenter som ønsker ordnede forhold med ryddige og forutsigbare kontrakter, god beliggenhet og en standard som ligger over de fleste andre.

Vil ha flere offentlige studentboliger

Sit (Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund) har i år fått 150 flere hybler, opplyste leder for boligutleie i Sit, Tina Landfastøien, til Adresseavisen nå i sommer.

I samme åndedrag påpekte leder for studenttinget ved NTNU, Andreas Knudsen Sund, at økningen hjelper lite når antall studenter øker samtidig som studentskipnaden må selge unna hybelhus de ikke har mulighet til å holde ved like.

Lik studentting-lederen mener ungdomssekretær Morken at det å øke antall studentboliger vil bidra til å presse ned leieprisene også i det private markedet.

- Sit leier ut studenthybler til en langt billigere pris, og med gode fasiliteter. Men det er hard konkurranse om disse boligene. Derfor bør staten finansiere flere studentboliger i Trondheim. Studenter skal ikke trenge å bekymre seg for husleien hver måned.