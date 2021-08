De fikk 25.000 kroner for å finne Trondheims beste kebab

Topp tre kebabsjapper

1. SenTra Pizza – Kebab – Burger House

Begrunnelse: «SenTra har uten tvil en av byens beste kebaber, spørsmålet er bare om du klarer å finne ut av når de har åpent. Det står nemlig feil tider overalt fra nettsiden til inngangsdøra, og alt imellom. Ser man bort fra dette derimot er SenTra definitivt verdt å prøve ut. Kjøttet er nok det beste med opplevelsen, og spesielt döneren er stekt til en «crispy» perfeksjon. Resten av kebaben holder også høy standard, og porsjonsstørrelsene er omtrent der man forventer til den prisen den har. Alt i alt en veldig god opplevelse, og også veldig imøtekommende betjening om man ser bort ifra glippen med åpningstidene.»





Saus: 5

Kjøtt/falafel: 6

Pita/lefse: 5

Miljø og service: 5

Verdi for pengene: 5

Resultat: 5,2

2. Golden Kebab

Begrunnelse: «Dette er definitivt et sted verdt å sjekke ut. Maten holder jevnt over høy kvalitet, med et godt og friskt utvalg av grønnsaker til å komplimentere kjøttet. Om du er ute etter en god falafel er dette også trolig stedet for deg, da vegetar-varianten av kebabene deres er spesielt god, og attpåtil betydelig billigere. Dette er en fin bonus, da prisen ellers kan bli noe stiv, men porsjonsstørrelsene komplimenterer heldigvis prisen. Stedet mangler imidlertid det lille ekstra, og får derfor ikke toppkarakter i noen av kategoriene.»





Saus: 5

Kjøtt/falafel: 5

Pita/lefse: 5

Miljø og service: 5

Verdi for pengene: 5

Resultat: 5,0

Mir Kebab

Begrunnelse: «Mir Kebab er ikke det beste Trondheim har å by på, men samtidig er det definitivt et skritt opp i kvalitet fra mange av de mer gjennomsnittlige sjappene i byen. Man betaler imidlertid ganske dyrt for denne kvaliteten, men med generelt høye kebabpriser i Trondheim er det ikke langt unna normalen heller. Om det ikke hadde vært for de noe beskjedne porsjonsstørrelsene hadde dette vært akseptabelt, men slik det står nå gjør det definitivt litt vondt i lommeboka å spise her.





Maten er definitivt god, og både kjøttet og sausen utpeker seg spesielt. Det blir likevel noen komplikasjoner når pitaen er litt så som så, og grønnsaksutvalget er nærmest deprimerende. Det trengs sårt noen friske toner til å utbalansere den tunge sausen, fordi når man sitter der med kun et par salatblader og en dvass agurkbit føler man virkelig at det er fastfood man spiser.»





Saus: 5

Kjøtt/falafel:6

Pita/lefse: 4

Miljø og service: 5

Verdi for pengene: 4

Resultat: 4,8