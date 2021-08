Seks gladsaker akkurat nå

Mediene renner over av klimarapporter, ekstremvær og valgkamp. Selv om vi måtte lete litt, har vi gravd frem noen lyspunkt fra verden akkurat nå.

[sticky]





Bent: – Snart kan vi danse og klemme

Nå har over to millioner nordmenn blitt vaksinert sin andre dose.

Samtidig nærmer vi oss at ni av ti over 18 år har fått sitt første sprøytestikk.

Back to the future

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie sier til VG at vi ligger an til at å kunne leve som normalt fra slutten av september.

De sier også at vi snart kan danse, klemme og håndhilse igjen.

Akkurat som i 2013.

Gode nyheter: ✅ !

Flere trær

I juli sådde frivillige i India over 250 millioner frø på en dag.

I jakten på karbondioksid og renere luft blir nå hundrevis av millioner trær plantet i land som Kina, Pakistan, Madagaskar, Etipoia og Senegal.

India har blant annet lovet å utvide trepopulasjonen i landet med 95.000.000.000.000 ekstra kvadratmeter med trær innen 2030.

Gode nyheter: ✅ !

Færre dieselbiler

Juli 2021 ble en bunnotering for salget av nye bensin- og dieselbiler. I samme måned for fire år siden ble det solgt sju ganger så mange utslippsbiler i Norge.

– Tallene viser at vi nå ser starten på slutten for bensin- og dieselbilen, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund i en pressemelding 8. august.

Gode nyheter (for klimaet): ✅ !

Atomvåpen ble endelig forbudt i år

FNs atomvåpenforbud trådte i kraft januar 2021, etter at de i 2017 vedtok en avtale som forbyr stater å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen.

Forbudet er et historisk gjennombrudd i arbeidet med å avskaffe masseødeleggelsesvåpen.

Norge på sin side støttet ikke forslaget på bakgrunn av at den kan svekke Nato som forsvarsallianse.

Sverige stemte på sin side for, som det eneste nordiske landet.

Goda nyheter: ✅ !

Det blir færre arbeidsledige i Norge

Vi nærmer oss normale tilstander i Norge, i hvert fall med tanke på smitteverntiltak og arbeidsledighet. Flere får seg jobb og arbeidsledigheten er nedadgående.

Gode nyheter: ✅ !

Også antallet hjemløse i Norge minker

Mens det i 2020 fremdeles var 3.325 personer uten et fast sted å bo, har antallet bostedsløse aldri vært så lavt, ifølge regjeringen. Det er nesten 600 færre personer enn i 2016 og nær 3000 færre enn i 2012.

Bak tallene er det blant annet stor nedgang i antall hjemløse barn. I 2020 var det kartlagt 148 hjemløse barn i Norge, som er det laveste tallet siden kartleggingen begynte.

Selv om det fremdeles er for mange, er det likevel gode nyheter!

[/sticky]