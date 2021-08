Dagligvarebutikk åpner egen sushibar på Solsiden

– Vi gleder oss som noen små unger til å åpne, ler kjøpmann Monica Kjendalen.

Torsdag formiddag er det hektisk aktivitet ved inngangen til Meny-butikken på Solsiden kjøpesenter. Arbeidsstasjoner vaskes, grønnsaker hentes fram og åpningsplanen legges klar.

Fredag morgen åpnes nemlig nok et sushi-utsalg i Solsiden-området, denne gang som en del av butikkutvalget hos dagligvarebutikken.

– Vi er veldig spent, nå satser vi virkelig på sushi! Det er bare fire andre Meny-butikker i Norge med samme tilbud, så vi gleder oss veldig til å åpne, sier kjøpmann ved Meny Solsiden, Monica Kjendalen.

Stor ombygging

Nå i sommer har butikken, som Kjendalen beskriver som kjedens flaggskipsbutikk i Trøndelag, gjennomgått store forandringer. Den store ferskvaredisken ble stengt i tre uker, for så å gjenåpne med enda større omfang.

Noen småting gjenstår, ellers vil alt være ferdig og på plass nå når sushi-utsalget åpner. Det blir det første blant kjedens butikker i Trondheim.

– Vi er en gourmetbutikk som merker at også kundene har tatt et steg opp på matfronten, spesielt nå under korona. Da må vi satse og heve oss vi også, spesielt på ferskvare, forklarer Kjendalen.

Hun var også med da butikken åpnet for 20 år siden, og har merket seg hvordan matinteressen har utviklet seg blant trønderne opp gjennom årene.

– Her må vi bare henge på alle mann, spesielt nå som Trondheim er i ferd med å bli en skikkelig matby.

Kraftig vekst under korona

Stengte grenser, hjemmekontor og få utenlandsreiser gjorde at omsetningen i norsk dagligvare økte kraftig i fjor. Dagligvarekjedene økte omsetningen med 30,5 milliarder kroner i koronaåret 2020, i en stadig sterk konkurranse.

Nå blir Meny en utfordrer også på sushi-fronten.

– Det er flere som selger sushi her på Solsiden. Er det plass til flere?

– Det både tror og håper vi! Det at vi er mange mener jeg viser at folket vil ha det. I tillegg håper vi at kundene med enkelhet kan handle sushi mens de samtidig handler andre dagligvarer til samme tid.

Egne kokker og råvarer

Meny-butikken har over 70 ansatte fra før, og nå har de ansatt seks egne sushikokker i både heltid- og deltidsstillinger. Selv om de har en stor ferskvaredisk for sjømat, driver sushi-utsalget uavhengig av den.

– Vi må vise oss fram til kundene og folk som går forbi, sushi er fint når man er på farten. Og vi bruker egne råvarer med tanke på matsikkerheten.

Kokkene vil tilberede ny sushi hver morgen, og selge det i store deler av åpningstiden til butikken. I disken skal kundene finne porsjoner i ulike størrelser, og i tillegg kan man bestille på forhånd om man for eksempel skal ha maten til et selskap.

– Vi har solgt sushi før også, men nå har det blitt så vanlig at det er naturlig for oss å satse på det. Folk spiser det stadig oftere, og da er det bra med et stort utvalg som er både hurtig og tilgjengelig.