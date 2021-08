Med kun 2000 kroner skulle de lage «Trondheims feteste studentstue»

[sticky]

Denne uka fikk to ulike lag konkurrere om å lage den feteste studentstua, i regi av Framtiden i våre hender Trøndelag og gjenbruksbutikken BrukOm.

Fikk fire dager på seg

De fikk maks bruke 2000 kroner, og møblene måtte være brukt.

Vinneren stakk av med hele stua.

Og de fikk fra tirsdag til og med fredag på å male, snekre, pusse og finne skatter på BrukOm-lageret på Nyhavna – eller diverse bruktmarkeder på nett.

– Åh, jeg har blitt så imponert. Herlighet! Jeg fikk lyst til å begynne selv. Det så veldig morsomt ut, sier Marte Folldal Meland, regionleder for Framtiden i våre hender Trøndelag.

Fant mange møbler

Lag én bestod av Tina Wedmark (19), Sara Torgersen Stølen (21) og Jenny Pedersen (20).

– Vi har funnet massevis av spennende møbler rundt omkring, for det meste inne på lageret. Det har vært veldig gøy, sier Wedmark.





– Krevende

– Det har vært veldig spennende, men det har vært krevende fordi jeg har vært mesteparten alene, sier Stine Mikalsen (26), som var på lag to.

Venninnen hun var på lag med måtte dessverre på jobb underveis, men det stoppet ikke dem fra å lage et fullverdig konsept.

Gjenbruk er målet

– Det dreier seg om å kommunisere det med gjenbruk, for å få et mer sirkulært Trondheim. Det er det store målet, sier Meland i Framtiden i våre hender om konkurransen.

Vinnerne ble kåret på to måter: av en jury som inspiserte stuene og ved avstemning på sosiale medier.

Vintage-stil

– Her har vi bare funnet forskjellige elementer og så funnet ting som har passet sammen til slutt da, sier Sara Torgersen Stølen.

Juryen ga plusspoeng for helhetlig stil, og lag én la derfor mye innsats i å få til en vintage-stil.

– Det er litt annen stil enn kanskje det vi har hjemme for eksempel, men det er fortsatt en stil som jeg kunne tenkt meg å bruke, sier Tina Wedmark.

– Overraskende lett å pimpe opp sånne gammeldagse møbler og få de til å bli ordentlig bra, sier Jenny Pedersen.

Mye kastes

– Vi nordmenn er i verdensklassen når det gjelder oppussing og innkjøp av nye møbler, sier Meland i Framtiden i våre hender.

– Det genererer cirka 450 000 tonn avfall i året og utslipp tilsvarende cirka 3,5 millioner tonn co2, sier hun





Stue 1

Tina Wedmark, Sara Torgersen Stølen og Jenny Pedersen håpet på seier.

– Det har vært veldig kule ting vi har funnet, sier Pedersen.

Stue 2

Og slik ble stua til Stine Mikalsen og venninna, som ikke kunne være tilstede på finaledagen.

– Brukte møbler trenger ikke å se brukt ut engang. Og så er det mye billigere, sier Mikalsen.

Men fredag var det altså klart for å finne ut hvem som stikker av med vinnerstua.

Vinnere

Juryens favoritt ble trioens stue.

Men ...

Også vinnere

... det ble helt likt i avstemningen på sosiale medier om publikumsprisen.

Derfor fikk begge lag med seg møblene hjem.

Trondheims-mål

– De var veldig gode til å se hvilke kombinasjoner som passer sammen. Begge lagene var veldig kreative, sier Meland.

Hun forteller at Trondheim kommune har som mål å gå fra to kilo ombruk per innbygger til 17 kilo ombruk per innbygger frem mot 2030.

– Hvis man kjøper brukte møbler, så er man med å redusere miljø- og klimaavtrykket sitt. Det er et viktig bidrag fra hver enkelt person, sier Meland.

