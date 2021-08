I en gammel tyskerbunker i Trondheim åpner Andreas, Karl og Anders noe helt unikt

– Nå jobber vi med å få til en skikkelig badstufest, vi vil åpne med et pang, smiler Andreas Buer Vase (21).

Han snakker om åpningsdagen for det han, Anders Fjell Lundberg (22), og Karl Fredrik Honningsvåg (23) har brukt hele sommeren på å sette i stand.

I en gammel bunker fra krigens dager, den gang brukt av tyskerne til å oppbevare ammunisjon, åpner de tre NTNU-studentene «Bunkern Badstu» nå i august.

Skulle egentlig flyte

Selve bunkeren ligger langs Ladestien, like ved spisestedet Ladekaia. Allerede tilbake i 2015 var det noen arkitektstudenter som bygde opp en badstu her, men hadde ingen plan for selve driften.

Det ville Vase, Lundberg og Honningsvåg gjøre noe med, og har med tillatelse fra Trondheim fridykkerklubb restaurert den gamle badstua for å sette den i full drift.

– Planen var egentlig å bygge en badstu som skulle flyte på vann, men vi fant aldri noe sted i havna der vi kunne sette den opp. Vi mer eller mindre snublet over bunkeren ved slump, og gradvis forelsket vi oss i konseptet, forklarer Honningsvåg.

Drop-in og gruppeutleie

Selve fasilitetene består av tre rom; to forværelser og selve badstua. De to forværelsene brukes til omkledning, og inne i selve badsturommet er det satt opp krakker rundt om i rommet. Slik kan kapasiteten og avstanden mellom personene som sitter der inne, justeres.

– Store deler av tiden vil det være ubetjent, men vi vil sørge for at det alltid er rent, nok tørr ved og ferskvann til å kaste på ovnen.

Studentene har satt opp en egen nettside der bookingen av badstua vil foregå. Der kan man enten reservere for hele grupper, eller for enkeltpersoner, i en time av gangen. Første åpningsdag blir lørdag 21. august.

– Hva med koronahensyn?

– Grupper som booker er allerede kohorter, og ellers er det fint med krakkene slik at man kan justere god avstand. I tillegg er vi glade for at det begynner å bli bra vaksinemessig.

Kombinert med bading

Like nedenfor badstua er det mulig å bade, men per i dag er det litt knotete å komme seg ned i vannet. Studentene venter på godkjenning fra kommunen for å få satt opp ei lita trapp og stige slik at adkomsten blir enklere.

Disse vil være åpne og tilgjengelige for alle, selv om du ikke har booket tid i badstua.

– Vi vil gjøre badstu enkelt og tilgjengelig for alle, og noen vil gjerne kombinere det med å bade også. Vannet er jo så kaldt her, så det kan være fint året rundt, selv om sommeren, smiler Lundberg.