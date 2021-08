Det er stor sjanse for å finne kjærligheten som student. Men det kan være litt skummelt, mener forskere

Universitetet er et ekteskapsmarked, skriver forskning.no.

Det er nemlig 26 ganger så sannsynlig at en jurist er gift med en annen jurist, som det er at juristen gifter seg med hvem som helst ellers, ifølge norske tall fra 2013.

Hvorfor er det sånn, og er det egentlig helt heldig? Det ville forskere hos Statistisk sentralbyrå se nærmere på.

Ikke på grunn av forhåndsbestemte karaktertrekk

– Høyskoler er i praksis lokale ekteskapsmarkeder. De betyr mye for hvem man gifter seg med. Ikke på grunn av de forhåndsbestemte karaktertrekkene til studentene som tas opp, men som et direkte resultat av at de har vært på én bestemt studieinstitusjon på ett spesielt tidspunkt, skriver forskerne i rapporten sin.

Forklaringen til den lokale matchinga er rett og slett at du treffer mange nye mennesker mens du studerer, og at du ender opp med å gifte deg med en av dem.

Ulikheter i samfunnet

Men hva kan ulempen med dette være, da? En av forskerne forklarer at det kan føre til større ulikheter i samfunnet.

Et eksempel kan være at når personer med utdanninger som fører til høy lønn, finner hverandre, kan det øke ulikhetene. I tillegg er opptakskrav til universitet i Norge gjerne basert på karakterer, som igjen kan gi en høyere matching også når det gjelder gener og IQ.