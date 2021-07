Det kan være store prisforskjeller. Her er det billigst og dyrest å leie akkurat nå

Er du på jakt etter et sted å bo, og du ønsker å leie? Det er mange faktorer som spiller inn når vi velger bosted, og pris er ofte avgjørende.

Men hvor er det som regel rimeligst å leie?

Vi har fått tilgang til boligannonse-statistikk hos Finn.no, med fersk oversikt over leieprisene for både hele leiligheter, hybler og rom i bofellesskap - altså kollektiv. I tillegg har vi fått snittprisen brutt ned på de ulike bydelene.

Tallene viser at det kan være store forskjeller.

Mellom fem til 14 000

Skal du leie i Trondheim, må du fort regne med å betale 5 000 kroner og oppover i måneden. Ifølge tall fra leieprisstatistikken til Finn.no, ligger gjennomsnittsprisen for å leie et rom i et bofellesskap, altså et kollektiv, på rundt 5 400 kroner i måneden. Kryper du opp til rett over 6 000 kroner, kan du skaffe en egen hybel.

Da Trd.by gjorde samme sjekkerunde i fjor sommer, var prisene omtrent de samme, bortsett fra at det ser ut til at alle boligtypene har blitt i snitt rundt et par hundrelapper dyrere.

Er du på utkikk etter en hel leilighet for deg selv, må du fort på over 12 500 kroner i snitt - om du da ikke velger område av byen med litt omhu.

Her kan det nemlig være noen kroner å spare hver måned.

Billigst i vest, dyrest i sentrum

Ikke overraskende er prisene høyest i sentrum av byen. Her ligger snittprisen for en leilighet på like under 14 000 kroner i måneden. Sammenligner vi med leieprisstatistikken for Trondheim sentrum hos Finn.no i fjor sommer, er snittprisen omtrent identisk.

Størrelsene på leilighetene varierer. I sentrum kan du få ett-roms leiligheter på 20-30 kvadratmeter til rundt 8000 kroner. I andre enden av skalaen finner du bygårdsleiligheter på over 100 kvadratmeter, der leieprisen kan komme over 30 000 i måneden.

På denne tiden i fjor var det billigst å finne seg hybel på østsida - det har endret seg. Nå er det dyrest snittpris for hybel i øst (med 89 annonser ute) og billigst i sør (med kun 12 annonser ute).

Totalt, uavhengig av boligtype der også eneboliger og rekkehus er inkludert, lå det nesten 900 hjem ut for leie i Trondheim nå i begynnelsen av juli måned på Finn.no. Rundt halvparten ligger på østsida, etterfulgt av Trondheim sentrum.

Over halvparten av annonsene gjelder hele leiligheter. Rett i overkant av 200 annonser er for rom i bofellesskap. Her varierer det også veldig med antallet annonser i de ulike bydelene - i sentrum og på østsida er det rundt 100 annonser hver, mens det i sør og vest er ti og 17 annonser ute.

Litt over gjennomsnittet i landet

En annen mye brukt utleieportal, Hybel.no, har i juni over 700 boliger annonsert i Trondheim. 300 er rom i bofellesskap, 80 gjelder hybler og 220 er hele leiligheter. Merk at at flere av annonsene også kan dukke opp hos for eksempel Finn.no.

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) leiemarkedsundersøkelse var landsgjennomsnittet for en toroms utleiebolig på 9 320 kroner i måneden i 2020. I Trondheim kommune var snittprisen på 9 560 kroner, som er høyere enn både i Stavanger og Bergen.

Det var likevel Oslo (og Bærum kommune) som var desidert dyrest i 2020, med en gjennomsnittlig månedsleie på 12 080 kroner.