Nå kan du prøve en helt ny sport på Lade

– Det er veldig artig å se at det har slått an på markedet, sier Are Slettahjell, eier av Teqball Norge.

I forrige uke ble landets første Teqball-park plassert på Ladesletta like ved City Lade.

Allerede er de fem bordtennislignende bordene blitt tatt godt i bruk.

Ifølge Slettahjell var Trondheim kommune ivrig på å være først ut.

– Det er veldig kult, sier han.

Her til lands er det Slettahjell som selger bordene, som er fra og lages i Ungarn.

Bordtennis + fotball = Teqball

Teqball er en ballsport som spilles på et buet bord, og som kombinerer elementer fra fotball og bordtennis. Spillerne slår en fotball frem og tilbake med hvilken som helst kroppsdel, bortsett fra armer og hender.

Teqball er verdens raskeste voksende sport, ifølge Slettahjell.

– Det starta opp i 2017 internasjonalt. Så det er en relativt fersk sport, sier han.

Nå merker Slettahjell stor interesse fra flere kommuner, som vil ha bord.

Allerede har de måttet bestille et nytt containerlass.

– Vi fikk blant annet en henvendelse fra Tydal kommune, som ønsket å åpne en egen Teqball-park. Det sier litt om at interessen er stor når slike mindre kommuner ønsker å ha dette, sier han.

I tillegg har flere fotballklubber skaffet seg bord, blant dem eliteserieklubbene Rosenborg og Viking.

Sport for alle

– De som driver med Teqball aktivt, øver på å serve, på mottak og smasher. Det er veldig mye mer enn bare å sparke ballen over bordet, sier Slettahjell.

Tidligere profesjonell fotballtrikser, Jonathan Åmot Olsen, har meldt overgang til teqball-sporten. Han spiller aktivt og har som mål å delta i VM og Europalekene i Teqball.

Åmot Olsen er begeistret for de nye bordene på Lade.

– Det er helt fantastisk. Det viser at sporten bare kommer mer og mer, sier han.

Nå håper Åmot Olsen at folk vil gi det en kjangs og ser at det er for alle.

– Jeg håper folk benytter seg av dette og prøver det ut mer enn én gang. Kommer du over den første kneika, den første økta, så kommer du til å merke en stor forbedring allerede på økt to, tre og fire, sier han.