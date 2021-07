Stjal passord - sjekk om du har brukt disse appene

Ni apper er nå fjernet fra Google Play Store, skriver Ars Technica.

Et antivirusselskap oppdaget at appene sendte påloggingsinformasjon hos Facebook til en egen server og videre til cyberkriminelle, skriver blant andre Dinside. Appene falt under kategorier som trening, fotoredigering og horoskop, fungerte som de skulle og var dermed vanskelig å avsløre.

Fjerner kritisert filter Filteret fases ut de kommende ukene, opplyser Snapchat.

I samtlige av dem kunne brukeren velge å fjerne annonser ved å logge inn på Facebook-kontoen sin, men en falsk innloggingside ble brukt for å stjele innloggingsinformasjonen.

Ifølge antivirisselskapet bør du avinstallere appene dersom du har lastet ned én eller flere av dem, i tillegg til å endre Facebook-passord.

Dette er Android-appene som nå er tatt ned av Google: