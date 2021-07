Da Emilie søkte på lederjobb som 19-åring, hadde hun lite tro på at hun ville få jobben. Dagen etter kom tilbudet

Forrige uke snakket vi med Marita Stenkløv (22), som driver sin egen butikk her i Trondheim.

En annen 22-åring fra Trondheim står for tur denne uka: Emilie Tingstad.

Dere lesere er flinke til å tipse oss om andre unge som gjør det skarpt i arbeidslivet - fortsett med det!

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber hos feltververavdelingen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse og jobber som nestleder for hele avdelingen på landsbasis.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg ble ferdig med en bachelor i økonomi og administrasjon denne våren.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg startet i jobben som feltverver hos Leger uten grenser etter mitt år på utveksling i andre videregående. Her jobbet jeg fulltid i fire måneder før jeg byttet til deltid da mitt siste år på videregående startet. Jeg ble i denne jobben frem til jeg flyttet til Barcelona for å studere etter skoleslutt.

- Etter å ha bodd i Barcelona i seks-sju måneder kom jeg over en annonse som koordinator for feltververavdelingen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. En av mine tidligere sjefer i Leger Uten Grenser hadde fått i oppgave å starte opp en feltververavdeling der og søkte etter koordinatorer for å lede teamene i Trondheim og Oslo. Jeg søkte på jobben uten mye håp om å få den ettersom jeg kun var 19 år og så vidt hadde startet utdanningen min. Intervjuet gikk overraskende bra og jeg fikk trukket frem mye av det jeg hadde lært hos Leger Uten Grenser. Dagen etter ble jeg ringt opp og tilbudt jobb.

- Fra den dagen har jeg vært med å starte opp og å utvikle hele avdelingen. Vi har startet opp åtte team siden den gang, hvor jeg har vært med å starte opp alle sammen. I desember 2020 ble jeg tilbudt jobben som nestleder for hele avdelingen, noe som var utrolig gøy. Jeg har lagt mye energi og tid inn i jobben siden jeg startet og det føltes fantastisk å få den anerkjennelsen for alt det harde arbeidet.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

- Korona har påvirket arbeidshverdagen min ganske mye. I starten måtte vi omstille hele avdelingen og prøve å finne oppgaver for våre ansatte som ikke lenger kunne gjøre jobben sin. Etter rundt to måneder prøvde vi oss igjen på å gå dør til dør, da med mange smittevernregler på plass og daglig kommunikasjon med organisasjonen sin sjefslege. Etter at testperioden gikk bra ble vi alle satt i høygir og fikk rekruttert opp til sommeren og startet med full aktivitet bare 2-3 uker etter.

- Siden den tid har det vært nye nedstenginger og vi har testet ut en del forskjellige ting for å kunne opprettholde aktiviteten. Det har vært veldig spennende å være en del av så mange omstillinger og måtte utfordre seg selv med å finne nye, kreative måter å løse arbeidsoppgavene på.

Hvordan valgte du denne bransjen?

- Det at jeg kom inn i denne bransjen var egentlig veldig tilfeldig. Jeg så gjennom Finn.no og så dukket jobben opp. Jeg har tidligere tenkt at det virker veldig givende å jobbe for en ideell organisasjon, i tillegg til at jeg alltid har vært glad i å snakke med mennesker. Før jeg startet i jobben som 18-åring var jeg skeptisk til det å ringe på dørene til folk, men det er utrolig hvor mange hyggelige mennesker det finnes der ute. I tiden da jeg selv gikk på dørene hver dag ble jeg både invitert inn på kaffe, kake, middag og grilling.

- Nå som nestleder har det vært utrolig kult å se hvor mye vi som avdeling faktisk klarer å samle inn, i tillegg til å se mange vennskap som skapes i jobben og hvor mange minner som blir skapt for dem som jobber hos oss. Både som feltverver, koordinator og nestleder har det å reise rundt i landet for å få med nye givere som bor lenger ut i distriktene vært en stor del av jobben, og dette er også noe av det morsomste med jobben. Det er virkelig flott å få se landet sitt på denne måten, hvor man både møter ulike mennesker fra hele landet og ser små bygder og områder man ellers ikke ville ha tenkt på å besøkt.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Jeg jobbet som VG-bud fra jeg var 13 til jeg var 16, om det telles! Min første ordentlige jobb med en faktisk sjef var på et eldrehjem da jeg var 16 år. Denne jobben fikk jeg via programmet «ung i jobb» fra Trondheim kommune.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Så langt vil jeg si at jeg ikke har gjort noen store tabber. I en jobb hvor man planlegger mellom 70-80 reiser blir det fort noen små tabber, men heldigvis har det enda ikke vært noen tabber som ikke har løst seg. En tabbe jeg har gjort i år har vært å glemme å bestille leiebil til en gruppe som skulle på tur, men vi fikk ordnet en ny en på flyplassen, så det løste seg det også!

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det motiverer meg veldig å se alt stiftelsen klarer å utrette med pengene vi samler inn. Det å få snakke med alle de fantastiske menneskene som bidrar til å redde liv, og høre at de er så takknemlige for jobben vi gjør, gir meg veldig mye. I tillegg er det veldig motiverende å se hvor flinke de vi ansetter blir, og at de liker jobben sin så godt. Vi har utrolig mange flotte folk med oss på laget.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Det morsomste jeg har opplevd så langt er nok en jobbreise jeg var på i fjor. Jeg reiste med tre andre som jeg hadde vært på reise med året før også, og kjemien i gruppa var så utrolig god. Vi var på en tur til Helgelandskysten og i løpet av turen fikk vi dratt på kajakktur i Herøy, gått sherpatrappene i Mosjøen og spist ferske reker hentet fra båthavna i Sandnessjøen. Hele turen var full av latter, og jeg har så mange fine minner derfra.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet tror jeg er at man må jobbe mer for å bli tatt seriøst og at man fort mister litt autoritet når andre finner ut hvor gammel man er. De fleste som jobber for oss er rundt min alder, og når jeg forteller hvor gammel jeg er blir jeg fort litt mindre sjef og litt mer som en venn. Dette vil jeg likevel si er en av fordelene med å være ung også. Mine ansatte blir veldig fort komfortable rundt meg, og jeg føler vi får et veldig godt forhold raskt.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mitt beste tips er å ikke vente til du finner den perfekte jobben, men heller søke på mange ulike jobber, se hva du får og gi det en sjanse! Om jeg skulle vært kresen da jeg var yngre hadde jeg aldri fått denne jobben. Selv synes jeg det har vært utrolig lærerikt å starte på bunn og jobbe meg oppover. Dette gjør at jeg virkelig forstår problemene som oppstår for dem som jobber for meg, siden jeg selv har vært der. Jeg har førstehåndskunnskap til hva man må gjøre, noe som virkelig er nyttig når man skal være leder.

- I vår avdeling har jeg til og med laget en håndbok for våre feltververe, hvor denne håndboken hovedsakelig er skrevet fra ting jeg selv har lært siden 2017 om denne bransjen. Så ta en sjans på en jobb som kanskje ikke virker som drømmejobben, for om du gjør en god jobb og virkelig står på så kan man fort klatre i stigen!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år regner jeg med at jeg er ferdig med en master innenfor økonomi og at jeg jobber som konsulent for et internasjonalt selskap som ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Jeg vil gjerne fortsette å jobbe for organisasjoner med humanitære formål.