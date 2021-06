Marita (22) så aldri for seg å bli værende i bransjen. Nå driver hun egen butikk

Forrige gang snakket vi med en annen butikksjef innen en annen bransje, nemlig 29 år gamle Heidi Wiig. Hun presiserte at det å jobbe i butikk er så mye mer enn å bare betjene en kasse.

Marita er egentlig født og oppvokst på Hitra, men flyttet til Trondheim for fire år siden - og stortrives.

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg er kjøpmann på Narvesen Heimdal!

Hvilken utdanning har du?

- Jeg flyttet egentlig til byen for å studere en bachelor i økonomi, men etter et år så valgte jeg å hoppe av for å ha mer tid til jobb. Senere har jeg fullført «Talent», som er en kjøpmannsutdanning i Reitan Convenience.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Det hele startet med at jeg jobba deltid i Narvesen mens jeg gikk videregående. Deretter har det bare gått oppover. Jeg har vært utrolig heldig og jobbet for flere dyktige kjøpmenn som hele veien har bygd meg opp. Jeg ble etter et par år butikksjef og fikk bli med på Talentprogrammet, deretter tok det ikke lang tid før jeg fikk tilbud om å bli kjøpmann i egen butikk.

Hvorfor valgte denne bransjen?

- Da jeg starta i Narvesen så jeg aldri for meg å bli værende i butikkbransjen, det var egentlig bare en deltidsgreie for å tjene litt lommepenger. Men jeg trivdes stadig mer og mer og forsto etter hvert at det var dette jeg ville drive med på fulltid.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var som sommerungdom gjennom Hitra kommune, hvor jeg fikk jobbe med livsglede for eldre.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Hehe, jeg har gjort mange tabber opp gjennom.. En klassiker er jo å glemme å lukke frysere, da ryker det fort 400 boller eller pølser i løpet av natta.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg blir utrolig inspirert av alle de menneskene jeg møter, og motiveres av å gjøre deres dag ett hakk bedre. Ingenting er bedre enn en fornøyd kunde, det er jo tross alt det jeg lever av. Jeg finner også mye glede i å kunne bygge et arbeidsmiljø hvor resten av teamet kan trives og utvikle seg.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Det er jo så mye! I løpet av ei uke har jeg utrolig masse morsomme samtaler med kunder. Noen kommer jo med kommentarer eller fortellinger som gjør at man ler så man gråter.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen er vel naturligvis at man ikke har like mange års erfaring. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at man gjør en dårligere jobb! Som ung er man full av energi og gjerne veldig nysgjerrig på å lære mer.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Finn noe du trives med! Det blir så mye enklere å gjøre en god jobb når man liker det man driver med. Bruk menneskene rundt deg, spør om råd og hjelp til å bli enda bedre. Gi alltid det lille ekstra og vær et «ja-menneske». Gir du alt så blir du lagt merke til.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- På ti år kan mye skje, men jeg håper jeg fortsatt er i en jobb hvor jeg trives like mye.