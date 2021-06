Ville forebygge at «fødedyktige kvinner» drikker alkohol

Tidligere denne måneden publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) et førsteutkast til en global handlingsplan for å redusere skadelig alkoholforbruk.

Der skrev WHO at man blant annet bør forebygge at kvinner som er «fødedyktige», eller i fruktbar alder, drikker alkohol. Det skriver NRK.

Helseorganisasjonen definerer «fruktbar alder» fra 15 til 49 år. Anbefalingen har skapt reaksjoner, både internasjonalt og her hjemme, og blant andre komiker og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa mener at ordlyden grunner i sexistiske holdninger:

– Det er en forventning om at kvinner skal, vil og kan føde barn, sier hun til NRK.

I etterkant har WHO presisert i en pressemelding at handlingsplanen kun var et førsteutkast, og at de ikke mener at alle kvinner i en fruktbar alder skal være avholds - de ønsker derimot å øke bevisstheten rundt alkohol og graviditet. Et andreutkast skal komme i juli.