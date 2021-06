Markus (26) søker bare på leiligheter på Finn, men får opp lettkledde damer uten BH. Hva er det som skjer?

- Det er spesielt mye lettkledde og damer hvor man kan se at de ikke har på seg BH, sier Markus til Trd.by.

Algoritmestyrte anbefalinger er neppe en nyhet for noen. Enten du er på Facebook, nettaviser eller nettbutikker, popper annonser skreddersydd for deg opp i monitor - i tide og utide.

Men hva som anbefalingene tilsynelatende gir null mening? Og egentlig er litt pinlige i samme slengen?

Både en kollega og en kompis har opplevd denne forvirringen, og det har også flere Trd.by har vært i kontakt med blant Instagram-følgerne våre - sånn som Markus (26).

Men hva er greia?

Lettkledde damer «over hele fjøla»

For min egen del dukker det nesten utelukkende opp boligannonser på forsiden av Finn.no. Det er heller ikke så rart, da det er de eneste annonsene jeg klikker på når jeg er der inne. Men denne logikken virker tydeligvis ikke til å gjelde alle. Eller?

Kompisen som vi har snakket med forteller at han søker kun etter biler. Ikke klær, heller ikke herreklær.

Og i alle fall ikke slike klær:

Markus fra Instagram forteller at han jobber i bank, og at han derfor er inne på veldig mange Finn-annonser på boliger som kundene hans ønsker å kjøpe. Likevel får han opp mange annonser med dameklær i anbefalingen sin.

- Jeg synes dette er merkelig da jeg ikke har noe behov for dette. Trolig noe historikk som tilsier at jeg er mann på Finn, og så burde det ikke være noe som knytter meg til slike annonser, sier han, og legger til at han ikke deler PC med andre som kunne ha vært en forklaring på anbefalingene.

- Ofte går det opp et lys for brukeren

- Det er ofte vanskelig å svare på hvorfor hver enkelt får de anbefalingene de får. På forsiden av finn.no (web) er det en link over anbefalingene «Hvorfor anbefaler vi disse annonsene?». Denne lister opp de siste annonsene den aktuelle brukeren har klikket på. Ofte går det opp et lys for brukeren da. Det er mange som har klikket på en annonse i ren nysgjerrighet eller av vanvare og dette kan lett tolkes av systemet som interesse for den typen annonser.

Det skriver kommunikasjonsrådgiver hos Finn.no, Linda Glomlien i en e-post til Trd.by. Hun forklarer at brukere får anbefalinger fra ulike algoritmer, og at noen av disse er ganske eksperimentelle og testes ut på et fåtall brukere.

- Enkelte algoritmer og modeller tar av og til feil, og et «problem» med enkelte av dem er at de snur seg veldig fort (og kanskje litt for fort) etter den/de siste annonsene en bruker har klikket på.

«Offer» for eksperimentell modell

Greit nok. Men hva om anbefalingene overhodet ikke samsvarer med hva du har klikka på, sånn som i tilfellet til kollegaen, kompisen og Markus fra insta?

Kompisen min lar Linda fra Finn.no grave litt i brukerkontoen sin. Hvor kan forklaringen ligge?

- Vi har sjekket hvilke annonser vedkommende har sett på. Det er for det meste luksus/sportsbiler (Porsche, Mercedes, Audi) og noen bilfelger. Vi klarer ikke finne noen forklaring på hvorfor dette skal medføre mengder av anbefalinger av lettkledde kvinner. Det er som nevnt veldig vanskelig å finne ut eksakt hva som har skjedd i ettertid. På forsiden av Finn.no kjører vi kontinuerlig A/B-tester av flere forskjellige algoritmer og modeller for å finne ut/måle hva som fungerer best.

- Det kan være at vedkommende har blitt «offer» for en eksperimentell modell, som ikke har fungert særlig optimalt. Hvis problemet dukker opp igjen eller vedvarer, vil vi gjerne høre om det, legger kommunikasjonsrådgiveren til.

Instagram-følger Markus lanserer en idé om at populariteten til ulike annonser også blir plukket opp av ulike algoritmer. Det kan også være tilfellet, svarer Linda hos Finn.no.

- Dersom noen typer annonser er veldig populære (dvs. får mange klikk på Finn.no), vil de være overrepresentert blant anbefalinger også. Årsaken til dette er at mange av algoritmene forsøker å maksimere sannsynligheten for at brukeren skal klikke på en annonse, og det er lettere å få brukere til å klikke på en populær annonse enn en upopulær.

Prostitusjon?

Slike anbefalinger kan jo få en stakkar til å lure. Er det klærne, eller er det noe annet som er til salgs på Finn-torget?

Vi spør Finn.no igjen, og det er leder for forbrukertrygghet, Geir Petter Gjefsen, som svarer over mail:

- Har dere noen gang oppdaget/stanset annonser av tvilsom art – har dere for eksempel noen sinne oppdaget prostitusjon inne på Finn.no?

- Vi tillater heller ikke at det blir omsatt noe via meldingstjenesten som vi ikke tillater annonsert, som for eksempel at man tilbyr nakenbilder via meldingstjenesten vår. Vi stanser mange annonser hver dag som strider mot reglene, og en god del av de stoppes på grunn av at det kan være støtende for andre, for eksempel annonser med nakenhet. Ellers er det en del ting vi har nevnt konkret, som for eksempel pornografi og erotiske leketøy, og underdeler til undertøy.

- Vi har hatt noen få tilfeller av prostitusjon, men det er ikke mange. Så det kommer litt an på hva man mener med «tvilsom art», for vi stopper mange annonser med for eksempel nakenhet, erotiske leketøy eller underdeler til undertøy.

I tillegg viser Gjefsen til Finn.no sine annonseregler, der det blant annet står at man skal lage ryddige og korrekte annonser som ikke er useriøse eller kan oppleves støtende. I tillegg er det en rekke varer listet opp som det ikke er lov til å annonsere, som lotterier, piratkopier, legemidler, eksamens- og skolenotater - og undertøy og badebukser.