Her er NTNU-studentenes nye fartsmonstre

- Det er helt fantastisk å endelig kunne avduke bilene. Det har vært krevende under korona, du kan ikke jobbe hjemmefra for å bygge biler! Det ene laget måtte låne garasjen til en nabo for å kunne skru i påska, ler Emma Karolin Stein.

Hun er marked- og finanssjef i Revolve NTNU, som hvert år bygger sine egne racerbiler. Torsdag kveld ble årets biler avduket på Tapperiet på Dahls.

Biler til over ti millioner

Arbeidet med de to bilene begynte for fullt i august i fjor, med konseptfase, risikovurderinger og designfase. Selve produksjonen begynte over jul, og har som mye annet vært preget av mye frem og tilbake med nedstengningene i samfunnet.

Teamet bak bilene består av 60 studenter fordelt på 15 ulike studieretninger. Sammen har de bygd en elektrisk bil fra bunn, og oppgradert en førerløs bil fra 2018, rustet med autonome systemer.

- Hvor mye koster disse bilene?

- Det er vanskelig å svare på, vi er heldige som får mye finansiert av sponsorene våre, pluss at vi får sponset varer, tjenester og lisenser som er verdt flere titalls millioner. Men skulle vi betalt for alt selv, hadde prislappen fort ha blitt på over ti millioner kroner for disse to bilene, forklarer Stein.

Netflix-effekt?

Netflix sin dokumentarserie «Formula 1: Drive to survive» har oppnådd stor popularitet, og med tre sesonger unnagjort har mange seere som aldri har hatt noe forhold til bilsport, lagt sin elsk på spenningen og dramaet som sporten har å by på.

Selv har Revolve-gjengen fostret opp opptil flere Formel 1-medlemmer:

- Det er flere som har endt opp med å gå til både Mercedes og Red Bull, en i teamet har tatt permisjon for å jobbe for sistnevnte nå. Det er ikke mange nordmenn som jobber i Formel 1 nå, og de aller fleste av dem kommer fra NTNU og Revolve. Det er utrolig kult!

- Har dere merket noen form for «Netflix-effekt»?

- Det er litt vanskelig å si enda, men det er mange flere som får øynene opp for oss, skjønner mer av hva det går i og hvorfor det er så kult. Det er litt vanskelig å si om det har påvirket søkertallene hos oss.

Tiendeplass på verdensranking

Bilene som nå er bygget skal konkurrere i Formula Student, en internasjonal konkurranse for ingeniørstudenter. Konkurransen består av en rekke statiske og dynamiske tester, og er verdens største ingeniørkonkurranse for studenter innen motorsport.

- Det finnes over 1000 registrerte lag, og akkurat nå ligger vi på tiendeplass på verdensrankingen, over for eksempel MIT. I 2019 tok vi førsteplassen i Engineering Design, noe som sier litt om kaliberet på ingeniørstudentene i Trondheim, påpeker Stein.