Heidi (29): - Å jobbe i butikk er så mye mer enn å bare betjene en kasse

Forrige uke snakket vi med Emil Johansson, som har lært at det er mange veier til drømmejobben: - Det betyr mye å få muligheten til å vise hva man er god for.

Denne uka er det Heidi Wiig, opprinnelig fra Surnadal, som står for tur.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som butikksjef på Jysk Tiller.

Hvilken utdanning har du?

- Har en bachelorgrad i pedagogikk, i tillegg til ledelsesutdanning via jobb.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg jobbet tidligere som butikksjef i BR-leker, men ønsket å utvikle meg enda mer og prøve noe nytt så jeg søkte meg over til JYSK etter fem år i leketøysbransjen. Startet som assisterende på Tiller, jobbet meg opp til butikksjef på Malvik etter seks måneder, og etter to år der ble butikken på Tiller min.

Hvorfor valgte denne bransjen?

- Det var egentlig veldig tilfeldig. Mens jeg studerte så fikk jeg meg en deltidsjobb i BR - og sommeren da jeg var ferdig med å studere så fikk jeg tilbud om å ta over en butikk - det sier man ikke nei til! Så da har jeg fortsatt å bli værende i samme bransje fordi jeg hele tiden har fått muligheten til å utvikle meg og få større butikker og mer ansvar.

- Å jobbe i butikk er så mye mer enn å bare betjene en kasse, du får jobbet med så mye forskjellig og spesielt med mange ulike mennesker som du får være med å utvikle og se nå sine mål. En utrolig variert og spennende bransje!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var som vaskehjelp, servitør og kjøkkenhjelp på Nygard Lodge - jeg var vel 12-13 år da jeg startet der med sommerjobb.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Hmm, alle som jobber i butikk har vel gått på en innkjøpssmell en eller annen gang. Det var vel kanskje første jula mi som butikksjef at jeg gikk litt vel «all in» med bestillingen av varer og ikke tenkte på at jeg hadde et lager der alle varene skulle få plass. Det gikk heldigvis fint, men vi måtte finne på mange sprell og tenke litt nytt slik at vi fikk ut varene litt raskere enn vanlig.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Mine ansatte, spesielt nå når vi har vært inne i en merkelig tid med korona. Å se hvordan de klarer å omstille seg i en hektisk hverdag og alltid gi alt hver dag for at butikken skal nå målet sitt, er utrolig motiverende. I tillegg til å få muligheter til å reise litt rundt, være med på samlinger og prosjekter.

- Det er vel heller ingen hemmelighet at som butikksjef drives du mye av tall og sette nye rekorder! Så det å bli utfordret på å nå nye høyder er også noe som motiverer meg veldig.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Det morsomste er nok å bli årets butikksjef i BR-leker i 2016, og få tur til New York sammen med årets butikksjefer fra de andre landene. Det var en opplevelse jeg sent kommer til å glemme! I tillegg så vant butikken Årets butikk på Sirkus Shopping året etter, ganske stort å få oppleve det sammen som et team som har jobbet knallhardt for å nå nye rekorder.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Største utfordringen er kanskje det å lære seg å prioritere hva som haster mest og er viktigst. Man ønsker gjerne å få gjort alt samtidig og tror man har uendelig arbeidskapasitet. Samtidig som du har en del du skal bevise tidlig for å få nye muligheter, det krever mye jobb - men så absolutt verdt det når resultatene begynner å vises.

- Fordelen er helt klart all erfaring man får tidlig som åpner opp veldig mange dører for nye og spennende muligheter. Man er i tillegg sulten på å lære enda mer! Du blir også kjent med veldig mange dyktige mennesker og får etter hvert et ganske stort nettverk.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mitt beste tips er å alltid ha troen på seg selv, for ingenting er umulig. Søk nye muligheter, ta de utfordringene som kommer din vei, for du vet aldri hva som kan komme ut av det. Ikke vær redd for å hoppe inn i nye ting selv om det kan virke litt mye og «skummelt». Du kommer til å gå på noen smeller, men det er oftest av de du lærer mest og.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Ja si det, kanskje har jeg jobbet meg et hakk opp, det er i hvert fall målet. Jeg er nok innenfor retail på en eller annen måte.