Studie knytter lavt omega-3 hos unge til høyere risiko for psykose

Funnene fra forskningen kan tyde på at omega-3-fettsyrer, som vi kan få i oss fra fisk, planteoljer, nøtter, frø og kjerner, potensielt har en forebyggende effekt på å utvikle psykose.

Norsk ekspertise finner studien interessant, men sier til NTB at den åpner for flere spørsmål enn den gir svar.

Forskere fra Irlands største medisinske fakultet, ved Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), har ledet studien som er publisert i Translational Psychiatry og omtalt i Medical Xpress.

Mer enn 3800 personer født på 1990-tallet er vurdert for psykoser, depresjon og generalisert angst, først da de var 17 år og deretter ved en alder av 24 år.

Sjekket fettsyrebalanse

Ved begge anledninger ble det samlet inn blodprøver. Forskerne målte nivået av omega-6-fettsyrer, som litt grovt sagt er anklaget for å øke betennelse i kroppen, og omega-3 fettsyrer, som generelt reduserer betennelse. Begge typene fettsyrer har livsnødvendige funksjoner i kroppen.

Hva som er en riktig balanse mellom disse to, og i hvilken grad den er viktig for menneskets helse, har lenge vært et hett tema i ernæringsdebatten.

Da testpersonene var 17 år, var det lite som tydet på noen sammenheng mellom nivået av de ulike fettsyrene i blodet og den mentale helsen.

Da de var 24 år, var det imidlertid en endring. 24-åringene med psykose, depresjon og generell angstlidelse hadde uforholdsmessig høye nivåer av omega-6 i blodet sammenlignet med dem som ikke hadde disse lidelsene.

Forskerne fant også en annen mulig sammenheng. De som hadde et høyere nivå av omega-3-fettsyren DHA i blodet da de var 17 år, hadde 56 prosent lavere risiko for å ha psykose ved testen sju år senere.

Studien sier ikke noe om årsaksforhold, den påpeker kun sammenhengen. Det blir ikke foreslått at diagnosen for eksempel kan ha påvirket blodnivåene, eller at fettsyrene i seg selv kan har ført til lidelsen.

Betyr det noe?

Funnene i studien er vektet for andre faktorer, som kjønn, kroppsmasseindeks (BMI), røyking og sosioøkonomisk status, og resultatene står seg.

Forskerne understreker at studien bør gjøres igjen.

– Hvis funnene er de samme, vil disse resultatene tyde på at økt inntak av omega-3-gjennom kosten i ungdommen, for eksempel gjennom fet fisk som makrell, kan forebygge at noen utvikler psykose tidlig i tjueårene, sier professor David Cotter, seniorforfatter på studien og professor i molekylærpsykiatri ved RCSI.

Han mener at resultatene også bringer på banen spørsmålet om det er en sammenheng mellom utvikling av psykiske lidelser og høyt inntak av omega-6 fettsyrer, som vanligvis finnes mest i vegetabilske oljer.

Doktorgradsstipendiat i ernæring ved universitet i Oslo, Erik Arnesen, forsker blant annet på fettsyrer i maten.

– For meg reiser denne studien flere spørsmål enn svar, men det er egentlig et godt tegn. Spørsmål bidrar til mer diskusjon og kanskje til nye hypoteser, sier Arnesen.

Han savner blant annet mer spesifikk informasjon om kostholdet til testpersonene, hvilke omega-3 og omega-6-fettsyrer de ble testet for, og en oppfølging videre.

Omega-6-diskusjonen

Arnesen sier det lenge har vært stor interesse for hvilken betydning omega-3 og -6 kan ha, forebyggende og helbredende, på hjerne og mental helse. Mens vi får i oss nok omega-6, må de fleste trå til litt for å få opp nivået på omega-3. Det har også vært en til tider het debatt rundt hvorvidt man bør kutte ned på omega-6.

– Vi i Norge har et inntak og et forhold mellom disse to som er ganske nært opp mot det optimale i vårt kosthold. Å senke omega-6-innhold i kosten har ikke vist seg å gi mindre betennelse. Det er kun en hypotese, sier Arnesen.

Han sier et balansert kosthold, ikke et ensidig, er svært viktig, særlig når det gjelder valg av fett.

– Man skal ikke spise for mye av noe. Det anbefales ikke for mye omega-6. Så selv om planteolje er bedre enn meierismør, skal vi ikke overdrive inntak av margarin og oljer.