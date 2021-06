Emil (29): - Jeg tenkte det var både traust og kjedelig. Det viste seg tidlig at jeg tok grundig feil

Forrige jobbtalent vi snakket med, Brage (18), jobber som noe helt annet - nemlig som fisker med sin egen sjark.

Denne uka er det derimot 29 år gamle Emil Johansson som står for tur. Han er som oppvokst i Malvik, men bor i dag i Trondheim. Kjenner du et ungt jobbtalent som vi burde snakke med? Send oss mail til trd.by@adresseavisen.no.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobben sin:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber i markedsavdelingen til Sparebank 1 SMN og har konseptansvaret for unge kunder. En stor del av jobben min går ut på å utvikle strategier og innhold til våre sosiale medier.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg er utdannet journalist ved Universitetet i Stavanger og har tatt videreutdanning innen ledelse ved Universitetet i Tromsø.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Det er mange tilfeldigheter som gjorde at jeg fikk jobben jeg har i dag. Da vikariatet mitt i NRK Trøndelag gikk ut la jeg inn CV-en min hos ulike vikarbyrå i Trondheim. Jeg trivdes veldig godt som journalist, men tenkte at jeg måtte være åpen for også andre jobber innenfor kommunikasjon og markedsføring. Etter en stund ble jeg tilbudt et vikariat i Sparebank 1 SMN og den muligheten grep jeg med begge hender.

- Dette har lært meg at det finnes mange innganger til drømmejobben – og alle må vi begynne et sted. Jeg vet av egen erfaring hvor mye det betyr å få muligheten til å vise hva man er god for som ung og fersk i arbeidslivet.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

- Korona har, som for de fleste andre, påvirket min arbeidshverdag Vi har sittet mye på hjemmekontor med svært begrensede muligheter til å møtes fysisk og jobbe sammen. Arbeidshverdagen har måttet tilpasses retningslinjene, noe jeg opplever at alle i Sparebank 1 SMN har løst på en god måte og virkelig stått i det.

- Så er det viktig å presisere at vi har vært heldige. Vi jobber med kunder som har slitt med å få endene til å møtes og måttet stenge bedriftene sine som følge av pandemien. Det er klart at det gjør inntrykk.

Hvordan valgte du denne bransjen?

- Jeg hadde aldri sett for meg å jobbe i finansbransjen, og tenkte det var både traust og kjedelig. Det viste seg tidlig at jeg tok grundig feil. I et stort finanskonsern som det Sparebank 1 SMN er, for eksempel, er det utrolig mange muligheter, med spennende arbeidsoppgaver og dyktige kolleger. Det er nesten så man ikke skjønner det før man har prøvd det.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var på Rema 1000 Vikhammer i Malvik. Da var jeg 13 år gammel. Jobben besto av alt det de andre gjorde, men gjerne de kjipeste oppgavene. Jeg stilte ingen spørsmålstegn ved det – for meg var det helt naturlig at jeg som yngst måtte begynne på bunn, jobbe hardt og stå på for å vise at jeg dugde. Jeg tror det er en sikker vinner om man skal lykkes, uavhengig bransje.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Da jeg jobbet en periode som webredaktør i banken, så klarte jeg å slette en veldig viktig side på våre nettsider. Dette var midt under fellesferien og kundehenvendelsene strømmet inn til vårt kundesenter – der de lurte på hva i alle dager det var som hadde skjedd. Da kokte det greit rundt øra mine i et par timer før jeg ved hjelp av gode og forståelsesfulle kolleger fikk fiksa det.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg mest er tydelige mål vi setter oss og når alle drar i samme retning for å nå de målene. Gjennom godt samarbeid, energi fra gode kolleger og en god strategi blir jeg motivert og inspirert til å yte mitt beste.

- Eksempelvis har vi en ambisjon om å være den foretrukne banken for unge, og det trigger meg til å yte mitt beste for at vi skal klare det.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Jeg har vært heldig og opplevd mye fint i denne jobben, og sånn sett kunne jeg trukket frem mange eksempler. Noe av det aller morsomste var hvordan vi lyktes med kampanjen vår «Fra supersløser til supersparer» i fjor. Det å lage et konsept og kampanje som bidro til at så mange unge begynte å spare er noe jeg synes er skikkelig kult. Både fordi vi satte fokus på sparing hos unge, hevet kompetansen til mange, fikk flere til å spare og laget innhold som engasjerte stort.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen for meg var å vise at alder er kun et tall - og lite vesentlig for hva du faktisk kan bidra med både av kompetanse, arbeidsinnsats og energi til en arbeidsplass. I en så kompetent organisasjon som Sparebank 1 SMN må man ta i et tak fra dag én og tørre å utfordre. Jeg tror mange som kommer rett fra skolebenken kan være usikre og kanskje ikke tar den plassen de burde. Samtidig er det en balanse, for man skal også være ydmyk når man kommer inn i arbeidslivet. Denne balansen er ikke enkel.

- Den største fordelen går egentlig litt på det samme – hvis man tørr utfordre, med pågangsmot og nysgjerrighet så tror jeg det er en fordel. Som ung kan man bidra med helt nye impulser og utfordre det etablerte på en måte som gjør at man utvikler seg.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- For å lykkes mener jeg det er viktig å sette seg egne mål, jobbe hardt, være nysgjerrig, tålmodig og flink til å samarbeide. Samtidig har jeg veldig troen på det å være et «ja-menneske» - ta oppgaver med pågangsmot og stå-på-vilje.

- Så tror jeg det er viktig å ta de mulighetene som kommer. Gjerne prøv å få deg en deltidsjobb ved siden av studiet slik at du har en fot innafor. Søk på jobbene du ønsker deg, i stedet for å la sjansen passere bare fordi du ikke krysser av absolutt alle boksene i utlysningen.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år har jeg vært med på reisen om å gjøre Sparebank 1 SMN til den beste banken for unge i Norge. Det hadde vært utrolig gøy!