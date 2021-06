– Overveldende at folk gikk fra null interesse til å ville nerde sammen med oss

– Vennskapet vårt funker ofte sånn at jeg pleier å ha en urealistisk ide, også tilpasser Elin den slik at den plutselig får større potensial, ler Marte Tangeraas Hansen.

– Og plutselig endte vi opp her, med en mulighet til å samle folk og nå ut med entusiasmen vår, fortsetter Elin Bø Lunde.

Ideen om å starte Instagram-kontoen «Smittevernsnerdene», fikk de to sykepleierne etter lange spaserturer sammen. Skravla gikk i full fart om desinfisering og hindring av infeksjoner. Under en samtale gikk det opp for dem at de ikke bare var venninner og kollegaer, men også noen skikkelige «smittevernsnerder».

Derfra startet ideene å vokse som viruset selv, med mål om å spre kunnskap og vise spennende sider ved smittevern. Sider Marte og Elin ofte føler blir fremstilt feil gjennom studier, filmer og media.

Fra 100 til over 3000

I starten av 2020 kom Instagram-kontoen på plass. Det var ikke den største responsen med en gang, men da koronaviruset fortsatte å spre seg, endret det seg.

– Jeg holdt på å dåne da vi bikket 100 følgere, så da vi plutselig hadde over 3000 visste jeg ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, forteller Hansen, før Lunde slenger seg på:

– Det var helt overveldende at folk gikk fra å ha null interesse, til plutselig å ville nerde sammen med oss. Det går ikke en dag uten vanvittig mye svar og diskusjoner i alle retninger, sier hun.

De opplever at smittevern har gått fra å være et tørt og kjedelig fag, til å bli et hett tema å diskutere. Og det er nettopp det Marte og Elin har som mål. De ønsker å kunne skape et rom der både folk med og uten kompetanse kan diskutere og stille spørsmål.

– En stor fordel ved å bruke sosiale medier er at folk kan ta til seg kunnskap når de selv vil, og da opplever jeg at folk virkelig lærer og deltar aktivt i innholdet vårt, forklarer Lunde.

Energigivende

Hun forteller at de har følgere som verken jobber innen helse eller har erfaring på feltet. Mennesker som rett og slett bare vil vite mer for å kunne beskytte seg selv og andre.

– Dere arbeider begge allerede på sykehuset og har de siste to årene hatt hendene fulle, hvor henter dere den ekstra energien til dette frivillige arbeidet?

Venninnene blir først stille og tenker seg om.

– Jeg tror det handler om at vi bruker mye humor, og derfor får vi energi av å lage innhold. I tillegg er vi begge født med et behov for videreutvikling og er svært faglig tørste, sier Hansen, og legger til:

– Også har jo pandemien fjernet mye av de sosiale arenaene, og energilageret blir på en måte fylt opp av alle de engasjerte menneskene vi kommuniserer med.

– Det har også noe med at arbeidet på mange måter flettes inn i jobben vår som sykepleiere. Også er det blitt et lite samfunn der inne, som i seg selv er veldig hyggelig.

Deres beste tips

Marte og Elin forteller at smittevernsregler på mange måter strider mot vår natur. Det å endre vaner er vanskelig for oss mennesker. Men selv om det er krevende, er det ikke umulig - noe de mener innsatsen under pandemien er et tydelig bevis på.

– Jeg opplever at samfunnet generelt har tatt situasjonen på alvor, men det er klart det er vanskelig når det går 14 måneder fra første til andre klem med mormor, sier Hansen og fortsetter:

– Det er viktig å tenke på det positive pandemien har ført med seg også, som forebygging av andre sykdommer. Jeg håper mange fortsetter med enkelte av de nye vanene sine, for eksempel å ha håndsprit i vesken.

Elin understreker at håndhygiene er alfa omega og at folk er nødt til å slutte med hansker på butikken. Det er en av de typiske feilene mange gjør. I tillegg poengtere de at å klappe hendene med sprit ikke er godt nok.

Slik gjør du det korrekt, altså:

Og munnbindet har ingen funksjon om det dekker halsen eller pannen.

– Jeg tror vårt aller beste tips er å være mer kritisk til informasjon. Vi jobber aktivt med å være kritiske til all kunnskapen på nett, fordi det er mye skremselspropaganda der ute. Styr unna bilder som ikke referer til noen kilder. For du burde alltid gå direkte til kilden, ikke la deg skremme av tolkninger av informasjon, sier Lunde.

Avslutningsvis forteller «Smittevernsnerdene» at prosjektet har styrket deres forhold også. Deres samtaler om smittevern er lang fra over, og venninnes behov for å spre fagkunnskap er langt fra dekket.

– Siden dagen vi møttes har vi båndet over at ting skal være rett, sier Lunde.

– Kanskje «Regelrytterne», blir vårt neste Instagram-prosjekt, ler Hansen.