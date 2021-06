Søkte jobb hos Rema 1000: - Synes det var veldig kjipt

– Jeg gikk ned til mamma for spørsmålene var så vanskelige, sier jenta.

Jenta i slutten av tenårene har ingen arbeidserfaring fra før, men har nå søkt på mellom åtte og ni jobber.

Én av stillingene hun søkte på var butikkmedarbeider hos Rema 1000 Bjergsted i Stavanger. Etter å ha opprettet en profil, sendt inn søknad og CV, fikk jenta en e-post med lenke til tre tester.

– Testene tok rundt en time. Det var også en IQ-test som jeg måtte ta, forteller jenta, som ønsker å være anonym siden hun har søkt på flere jobber hvor rekrutteringsprosessen ikke er avsluttet ennå.

– Redd for å svare feil

Da jenta gikk til moren for å få hjelp, reagerte moren på spørsmålene som ble stilt.

Ett av dem skal ha handlet om et scenario hvor du kom tidlig på jobb for å spise, men så at handlevognene ikke var satt på plass: Ville du da begynne å rydde dem når du kom, be en kollega om å rydde dem eller ta dem når du begynte på jobb?

– Det er akkurat som om de prøver å kartlegge hvor mye du er villig til å gjøre gratis. Eller hvor langt du er villig til å gå for laget, sier moren.

I et annet spørsmål står det at «førstkommende søndag er det satt opp et personalmøte som det ikke er møteplikt på. Det er ubetalt. Det er som regel 4–5 av disse i løpet av året. Hva gjør du?». Svaralternativene er at du stiller opp på møter fordi det ikke koster deg noe, du møter opp dersom du ikke har andre planer eller at du hører med kollegene dine om de har tenkt å gå på møtet.

– Jeg vet ikke om de gjør det for de vil ta ut de som lyver på testen. Men jeg føler også at det hadde vært negativt om jeg svarte at jeg ikke ville gå på møtene, sier jenta.

– Synes det var veldig kjipt

Etter å ha gjennomført testene forteller jenta at hun mottok resultatene. Da fikk hun tilbakemelding på områder hun kunne forbedre.

– Jeg synes det var veldig kjipt. Jeg hadde selvfølgelig lyst på jobben, men da jeg får tilbakemelding om at «dette må du jobbe med» når jeg hadde svart på den beste mulige måten, så blir jeg jo litt skuffa.

Hun har ikke opplevd lignende tester på de andre jobbene hun har søkt på. Hun sitter igjen med en mer positiv opplevelse av de andre søknadsprosessene.

– Det var mye bedre. Noen har jeg fått tester av, men det har ikke vært personlighetstester med tilbakemelding, men mer om hvordan jeg hadde løst oppgaver.

– Jeg prøvde jo mitt beste og ble litt mindre interessert i jobben for jeg følte at det var så negativt. Jeg følte at det var en negativ innstilling til å få nye medarbeidere, mens hos andre har de vært skikkelig hyggelige. Jeg følte ikke at jeg ble møtt med noe hyggelig.

Handel og Kontor: – En uting som brer seg

Regionkontorleder for Handel og Kontor i Rogaland og Agder, Arvid Erga, forteller at dette ikke er første gang han hører om lignende spørsmål. Han har hørt at det har blitt stilt krav muntlig flere steder, men ikke noe så konkret som dette.

– Det er en uting som brer seg, at det er greit å jobbe dugnad. Og det er ikke det, sier Erga.

Han sier videre at folk skal ha lønn for det de gjør. Han anbefaler heller ikke medlemmene i Handel og Kontor til å jobbe i fritiden.

– Hvis du kommer før jobb, kommer du på fritiden din - og den disponerer du som du vil. Du er disponibel for arbeidsgiver i den tiden du er lønnet og er på jobb.

Videre forteller Erga at han ikke anbefaler medlemmene å gå på personalmøter i fritiden.

– Vi er steile på det. Personalmøter skal avholdes i arbeidstiden eller så skal det være lønnet.

Erga reagerer også på at man kaller slike personalmøter «frivillige».

– Det blir jo ikke frivillig når du i den forstand nærmest ikke får jobben hvis du skriver feil der. Det vil jo sannsynligvis være konsekvensen dersom du er negativ til å jobbe ekstra, så vil du ikke være i betraktning til jobben.

Erga sier at det er et grovt overtramp av arbeidsgivere å bruke slike spørsmål i en undersøkelse, fordi en arbeidstaker lett kan svare ja på grunn av hvordan arbeidsledigheten er i dag.

– Du ønsker så sterkt å få en jobb, mens dette egentlig er en grov utnyttelse av hvordan arbeidsmarkedet er i dag. Og det er en sånn snikinnføring som vi ser mange arbeidsgivere gjør. Jeg synes ingenting om det.

Likevel forteller han at det ikke er ulovlig å gå og rydde en halvtime før man starter på jobb, men at han mener at det ikke skal være slik.

– Hvis du starter klokken åtte, er det da du skal starte. Ikke halv åtte. Det er en dreining i arbeidslivet som jeg synes er veldig uheldig og ikke bra i det hele tatt.

Rema 1000: – Fjernes i ny test

Byas har vært i kontakt med kjøpmannen for Rema 1000 Bjergsted, som henviser videre til Rema 1000 sentralt.

Ifølge presseansvarlig Torkel Nohr Fjørtoft er rekrutteringsprosessen butikken fulgte anbefalt metode for alle kjøpmenn i dagligvarekjeden.

På spørsmål om hva som er hensikten med spørsmålene angående ulønnede personalmøter og å rydde før/etter arbeidstid og under lunsj, svarer Fjørtoft på slik i en e-post:

– Noen av spørsmålene i denne testen har som formål å beskrive en hektisk arbeidshverdag, som kan forekomme i butikk, men akkurat dette spørsmålet er ikke relevant for oss. Vi skjønner også godt at det er et uheldig spørsmål å ha med, derfor er det allerede bestemt at spørsmålet fjernes i den nye testen vi lanserer snart.

Fjørtoft legger til at kjeden selv så at spørsmålet var uheldig da de skulle «revidere og relansere testen».

Han skriver også at det er leit jenta har hatt en negativ opplevelse, og at de inviterer henne til å ta en prat med de ansvarlige for rekruttering i kjeden for å komme med innspill og spørsmål.

– Det er leit å høre at tilbakemeldingene ble oppfattet sånn. Vi ønsker at alle som søker jobb hos oss får tilbakemeldinger på testene de gjennomfører. Erfaringen vår er at mange foretrekker dette over å ikke høre noe i det hele tatt når de har investert tid og energi i en jobbsøkerprosess.

Han presiserer også at de ikke har IQ-tester med i sin rekrutteringsprosess, men en problemløsningstest.

– Den sier ikke noe om kandidatens IQ og brukes som del av en helhetsvurdering i prosessen.

Når Byas spør hvorfor de har en så omfattende rekrutteringsprosess for en butikkjobb, svarer Fjørtoft:

– Det er mange om beinet på butikkjobber, og Rema 1000 er en populær arbeidsplass. Vi ønsker å finne ut av det som er viktig hos kandidatene – nemlig relevant kompetanse. Det er mye problemløsing i en butikkjobb, og dette er våre viktigste medarbeidere, så det er naturlig for oss å ha grundige og rettferdige rekrutteringsprosesser.