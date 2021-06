Utvider bedriften med tre etasjer i Midtbyen

Sammen driver de Videomakeriet AS som leverer alt fra video og podkast til foto, kurs og streamingtjenester.

– Korona har jo gjort at markedet har endret seg veldig, og vi vet at det også kommer til å bli veldig mye digitalt framover. Samtidig er jo de fleste bedrifter interessert i å møtes fysisk, men det trenger ikke å skje hele tiden, sier Lund.

Tre etasjer

Videomakeriet har inngått et samarbeid med Mojo Events som drifter utleiebiten av Frimurerlogen i Midtbyen. Over tre etasjer skal de rigge til et multimediesenter midt i Trondheim sentrum.

Her blir det foto- og filmstudio i kjelleren, mens utestedet Provincialen, som fremdeles kan leies ut som utested, skal rigges for livesendinger.

– På denne måten kan bedrifter møtes både digitalt og fysisk, mener Lund, som også peker på at det kan være digitale kulturarrangementer her.

– Hva betyr dette for Videomakeriet?

– At vi har kapasitet til å ta imot flere. Vi har brukt mye tid og ressurser på å rigge opp og ned alt av utstyr hos de forskjellige bedriftene vi har jobbet med. Nå kan de komme til oss, hvor alt er rigget og klart fra før av. Disse lokalene er jo også veldig fine. Tanken er at de som kommer hit skal kunne gli rett inn, og kjenne på at alt funker, sier Lund, og legger til:

– Vi skal fokusere på god stemning, og med barbordene og alt det andre inventaret får vi den lounge-stemninga. Det er ikke et helt sterilt rom.

Trd.by har tidligere skrevet om gjengen bak Videomakeriet og leiligheten deres med podkast-studio i.

100 sendinger

Da koronautbruddet kom til Norge i mars i fjor, hadde Videomakeriet null omsetning ifølge Lund. I år har de ansatt to nye medarbeidere i Ole -Martin Sandness (20) og Otto Johnsen (24).

– Det siste året har det gått veldig bra. Det var jo en relativt ny bransje for oss, men tidspunktet for et slikt tilbud var perfekt. Nå kan vi alle leve av dette, forklarer han.

Han anslår at de har produsert rundt 100 livesendinger det siste året. Mange av dem i Provincialen og Frimurerlogen sine lokaler, men fra høsten av flytter de offisielt inn. Først skal kjelleren pusses opp og bli til foto- og filmstudio. Lund forklarer at de ikke har satt opp et nøyaktig budsjett, men sier at de vil bygge med flere hundre tusen, og potensielt millioner over tid.

– Hvilke forventninger har dere til drifta når høsten kommer?

– Videomakeriet er jo ikke to år en gang, så alt vi gjør, gjør vi for første gang. Men vi har en skikkelig god magefølelse på dette, sier Lund, som opprinnelig er fra Oslo.