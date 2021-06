Etter at treningssentrene i Trondheim stengte igjen, håper Jon Olav at ideen hans er ekstra god

Helt siden han var i Rio de Janeiro i 2016, har han bygd aktivitetsstasjonen i hodet sitt.

– I forbindelse med OL var det satt opp noen enkle installasjoner hvor man kunne stoppe opp og ta pull ups. Da begynte tankene å vandre videre, forklarer Bjørhusdal.

I februar ble den første, mobile trimparken satt ut i bruk i Dødens dal ved NTNU Gløshaugen.

– Som friidrettstrener har jeg prøvd å lage noe der du får brukt hele kroppen, sier Bjørhusdal.

Gode tilbakemeldinger

Den nye aktivitetsstasjonen kjøres ut på en mobil flate, og kan enkelt monteres opp på noen timer. Aktivitetsstasjonen har han valgt å kalle Tool Box Compact, og den har integrerte lagerskap for vektstenger og annet utstyr.

Boksene er låst, og aktivitetsstasjonen kan brukes av dem som har nøkkel til utstyret, men også av dem som ikke har det og vil trene i installasjonene.

Bjørhusdal har selv laget grovskissene, og fått trimparken produsert hos en lokal forhandler. Studentskipnaden i Trondheim (SiT) har kjøpt aktivitetsstasjonen i Dødens dal.

– Allerede i høst, under Uka, får vi testa ut mobiliteten. Da må stasjonen flyttes til en annen plass i studentmiljøet. Hittil har jeg fått gode tilbakemeldinger, men det tar nok litt tid før folk blir kjent med at den finnes her. Nå har jo treningssentrene akkurat stengt ned igjen, og godværet er her, så nå er det en ypperlig mulighet for akkurat det, sier Bjørhusdal.

Flere samarbeid

Han anslår at han hittil har investert rundt 800 000 kroner i Tool Box Compact. Snart skal aktivitetsstasjon nummer to bygges, og skal i første omgang testes ut av Trondheim kommune.

– Konseptet er slik at det både kan leies ut og kjøpes. Hvordan dette blir, får vi teste ut på sikt, sier Bjørhusdal.

Han anslår at prisen på kommende aktivitetsstasjoner vil ligge på mellom 465 000 og 500 000 kroner, ferdig utkjørt og installert, litt avhengig av materialpriser. På sikt ønsker Bjørhusdal nemlig å bygge mange flere.

De to siste årene har han vært i kontakt med Sunnaas sykehus om et mulig samarbeid om en modell som har øvelser tilpasset de behovene som brukerne har.

- De manglet utendørsanlegg, og da kan en slik aktivitetspark være et alternativ i forbindelse med opptreningen, forklarer Bjørhusdal, og legger til:

– I tillegg har jeg vært i kontakt med Circle K og Statens vegvesen om en mulig «rasteplass-modell».

Stasjonen i Dødens dal er fire meter bred og seks meter lang, mens skissene til rasteplass-modellen viser en bredde på to og en halv meter og en lengde på fire meter.

– På sikt vil det også bli lansert enda mindre modeller rettet mot privatmarkedet. Kanskje kan det være noe som folk kan ha i hagen sin, sier Bjørhusdal, som også har vært i kontakt med forsvaret for å presentere Tool Box Compact.

Vil leve av dette

Til daglig jobber Bjørhusdal som ingeniør, men på sikt ønsker han å ha Tool Box Compact som levebrød.

– Om dette kunne bli en bedrift med flere ansatte, hadde det vært kjempefint. Jeg har fått vyer om at dette er noe som kan innarbeides flere plasser, og også komplementere allerede-eksisterende idrettsanlegg og parker, sier Bjørhusdal, og legger til:

– Akkurat nå sonderer vi markedet, men jeg har skikkelig troa på dette.

Aktivitetsstasjonen i Dødens dal veier to og et halvt tonn, og kan ifølge Bjørhusdal stå i 20 år pluss dersom man ikke ønsker å flytte det. Riggen krever ingen graving, fundamentering eller støping, kun et noenlunde drenert underlag.

– Jeg ville at dette skulle være noe for alle, uavhengig av alder og utgangspunkt på treningsfronten. Samtidig skal det være universell utforming med tanke på tilgang og bruk for funksjonshemmede. Det føler jeg at vi har fått til. Her kan man trene hele kroppen uavhengig av om man er godt trent fra før av eller ikke, sier Bjørhusdal.