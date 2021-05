Vilde (25) ble interessert i vin da korona kom: Her er hennes fem favoritter under 200-lappen

– Det begynte vel egentlig da koronaen kom, og vi måtte flytte opplevelser med mat og drikke inn i hjemmet, sier Nedrum.

Fra å være glad i å spise på restaurant og peke på vin fra menyen, måtte hun gjøre litt mer research selv. I likhet med flere andre.

– Jeg har hørt på podkast om vin, og fulgt andre på Instagram som driver med det samme. Det har kommet ganske mange kontoer etter korona, sier hun.

Helst naturvin

I starten syntes hun det var litt skummelt å legge ut innlegg på sin egen Instagram-konto, «vildeviin». Den fungerer som en slags dagbok og oppslagsverk for henne selv, men også som inspirasjon for venner og ukjente.

– Jeg har jo ikke så mye kunnskap om det, og er ingen ekspert. Men jeg synes det er interessant, og har jo lært en del. Før korona hadde jeg ikke peiling, jeg kunne ingenting annet enn at jeg foretrakk rødvin, sier hun.

Fortsatt går det mest i rødt, litt oransjevin og perlende vin. Gjerne lett drikkelig vin, som man ikke behøver å ha mat til. Og aller helst naturvin eller vin som er økologisk eller biodynamisk (se faktaboks).

– Det er det det går i. De har ganske god smak og mer særpreg. Man kan bruke appen til Vinmonopolet for å finne ut hvor de har de ulike vinene, sier hun.

FAKTA: Naturvin, økologisk og biodynamisk vin De tre har mye felles, men ikke alt. Her er definisjonen til Vinmonopolet:

Økologisk vin Laget på druer som er dyrket uten syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel. Det er strenge regler for tilsettinger (som svovel), og vinen er sertifisert som økologisk av en kontrollinstans. Biodynamisk vin Også økologisk, men følger enda strengere regler. Vinbonden bruker naturliger preparater og kompost i vinmarken. Sertifisert. Naturvin Gjæres med den naturlige gjæren i druene og i vinkjelleren. verken gjær, enzymer, syre eller sukker tilsettes underveis. Minimalt med svovel blir brukt. Ikke regulert eller definert av EU, og derfor er heller ikke naturvin merket på Vinmonopolet.

– Ikke vær redd på polet

Hun mener man ikke behøver å være redd for å virke dum på polet, og man må ikke kunne gjenkjenne mange ulike druesorter.

– Bare si hvilke smaker du liker. Finn ordene som passer for deg. Det er heller ingen fasitsvar for hva vin smaker, det kan lukte og smake forskjellig fra person til person. Man må bare tørre å si hva man selv synes det smaker, og øve på å gjenkjenne smakene. For min del liker jeg at det er litt søtt, og litt krydret, sier hun.

Vin er noe hun forbinder med å være i godt selskap, og noe man deler med andre.

– Kvelden blir på en måte fullført når man har god mat og vin.

Hun tror mange får øynene opp for vin i tjueårene.

– Da har man fått festet litt fra seg, begynner gjerne å jobbe og får mer penger til det. Men pris behøver ikke nødvendigvis ha så mye å si for om vinen er god. En av de beste jeg vet koster 155 kroner, sier hun.

Her er «vildeviins» fem favoritter under 200-lappen:

Claus Preisinger (kr.195)

Lett, frisk og leskende! Anvendelig rødvin.

LeNaturel (kr.156,50)

God og veldig saftig. Mye for pengene.

Meinklang hvitvin (kr. 155)

Frisk og syrlig hvitvin. Tørr ettersmak. Finnes til god pris på kartong også.

Meinklang oransjevin (kr. 189,90)

Veldig fruktig og saftig oransjevin. Som en hvitvin med mer særpreg.

Biokult petnat (kr. 169,90)

En herlig petnat som er veldig frisk.