Har ferieplanene gått i vasken? Dette kan du gjøre i Trøndelag i sommer

I år, som i fjor, blir nok sommeren annerledes for mange. Late stranddager på Mallorca og festivaler i andre steder av landet utgår.

Men sommeren kommer likevel, så hvorfor ikke nyte den fineste tiden av året på en litt annerledes måte enn planlagt?

Jonny Remmereit er informasjons- og markedssjef i Trondhjems Turistforening. I fjor ga han Trd.bys lesere mange gode tips til ting de kan finne på i norgesferien sin. I år har han klekket ut enda flere!

– Hvis man tar utgangspunkt i Trondheim, finnes det tilgang til utrolig mye flott natur i nærheten. I fjor var det mange som oppdaget Norge, og ble overrasket over hvilke kvaliteter landet har. Du trenger ikke å ta fly for å få feriefølelsen. Det er bare tull, mener Remmereit.

Her er Remmereits beste tips – i eller i nærheten av Trøndelag:

1. Toppturhelg i Trollheimen

Tar du utgangspunkt i Gjevilvasshytta, og bor der, finnes det flust av fine turer i nærheten, ifølge Remmereit. Han råder fjellglade til å ta en tur opp til fjellet Okla den første dagen. Okla er 1580 meter over havet, og Ut.no skriver at turen er 9,4 kilometer lang, og at det tar rundt 3,5 timer å bestige fjelltoppen til fots.

– Dette er et av fjellene i Trollheimen som gir deg både fjord- og fjellfølelsen. De færreste har vært der, men den er lett å se fra Gjevilvassdalen. Det er en fantastisk fin tur, sier Remmereit.

På dag to av toppturhelga foreslår han Blåhøa. Ifølge Remmereit er turen opp dit en av de nyeste merka rutene i Trollheimen. Toppen ligger 1672 meter over havet.

– Her er det jevnt og trutt hele veien. Du føler ikke at du går i en typisk motbakke, selv om turen er lang.

2. Toppturhelg til Sylan

Her kan du for eksempel ta utgangspunkt i Nedalshytta, og bestige Storsola den ene dagen og Storsylen den andre. Førstnevnte ligger 1711 meter over havet, mens sistnevnte ligger 1762 meter over havet.

– Storsola har et helt spektakulært utsiktspunkt. Det som er spesielt med Sylan er at det er det hotteste fjellområdet i Sør-Sverige, mens i Norge er det for mange en uoppdaget juvel, sier Remmereit.

På toppen av Storsola kan du nemlig ha en fot i Norge og en i Sverige.

3. Sykkel- og badetur i Tydal

– Ta med deg sykkelen til Stugudal! Der går det en fjellvei, mer eller mindre over tregrensa hele veien. På vei innover sykler du langs en bekk, og oppover langs den bekken ligger det badekulper som perler på en snor. Jo lengre du går, jo større blir kulpene. Noen er så store at du nesten kan ta en svømmetur, sier Remmereit, og legger til:

– Det er veldig forfriskende. Hvis du fortsetter turen til Nedalshytta, kan du legge inn ei overnatting der.

Ut.no har beskrevet turen her.

4. Norge på tvers

120 kilometer på syv dager, og en av de ypperste langturene i Norge, ifølge Remmereit. DNT er arrangør, og turen går fra Stjørdal til svenskegrensen i Tydal.

– Langs turen ligger det seks turisthytter på rekke og rad. Flere og flere har de siste årene brukt ei hel ferieuke på denne turen. Den offisielle turen har blitt veldig populær, sier Remmereit.

5. Signatur Trollheimen

Dette er også en syvdagerstur på 153 kilometer. Ut.no har beskrevet turen her.

– Du kan for eksempel starte turen på Gjevilvasshytta, også tar du runden gjennom den store fjellheimen. Her er det ufattelig mye spennende og spektakulære fjell. Turen inneholder variasjon, og mye av det fine du finner i denne regionen, sier Remmereit.