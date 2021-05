Fredrik tar over stafettpinnen: – Jeg har alltid visst at jeg skulle innenfor disse veggene

Det siste året har Karen Mjør vært Samfundet-leder, men under festmøtet 17. mai ble stafettpinnen gitt videre.

– Det er både morsomt og spennende, men jeg går også inn i det hele med en sunn porsjon ærefrykt. Det er en spesiell følelse, sier Akre.

Godt kjent i byen

24-åringen er fra Eidsvoll, men var ikke ukjent i Trondheim da han flyttet hit for fire år siden for å studere fysikk. Storesøsteren, som er åtte år eldre og som studerte i Trondheim, var han mye på besøk hos gjennom ungdomsårene. Hun var aktiv på Samfundet, ifølge Akre, og allerede før han flyttet visste Akre at han ville være en del av det hele.

– Jeg har søkt på mange forskjellige verv og stillinger. Første semesteret mitt ved NTNU kom jeg heller ikke inn, men jeg har alltid visst at jeg skulle innenfor veggene på Samfundet, sier Akre og ler.

I løpet av sine fire år i byen, har han vært en del av både sikringskomiteen og gjengsekretariatet ved Samfundet. Han har også jobbet i i ISFiT og i Sit Rådgivning.

– Som leder skal man være lyttende, tydelig og kunne skjære gjennom – for å nevne noe. Det finnes ei lang smørbrødliste over egenskaper en leder bør ha, men ingen har alle disse. Mine styrker er kanskje blant annet at jeg er en dagdrømmer. Jeg er glad i å tenke hva som kunne ha vært, og det driver meg nok framover, sier 24-åringen og legger til.

– I tillegg er jeg klar på at jeg trenger samarbeidspartnere. Det er ikke lederen som skal styre Samfundet, men styret.

Nybygg er på vei

I november skal spaden stikkes i jorda på parkeringsplassen bak Samfundet. Da skal en rundt 70 år gammel studentdrøm realiseres om alt går etter planen, og Samfundet får et flunkende nytt bygg med plass til masse aktiviteter i.

De 13 000 medlemmene har fått sagt hva de ønsker seg, og etter anbudsrunder skal det endelige bygget legges fram i midten av september. Tidligere Samfundet-leder Karen Mjør fikk mye skryt for jobben hun og styret har gjort med å finansiere nybygget på Fengselstomta, og det mangler kun 10 millioner kroner for å få fullfinansiert prosjektet.

Akre har selv fulgt utviklingen gjennom sin tid ved Samfundet di siste årene.

– Jeg har jobba tett med dem som har jobba med dette og fulgt prosjektet hele veien. Jeg gleder meg til å sitte i bakgården i 2023, ta en pils og se utover det nye bygget.

I tillegg kan Akre også glede seg til gjenåpning av Samfundet i august. Hva som er planen, er ikke helt klart ennå.

– Vi har ikke hatt ett eneste koronasprednings-tilfelle på Samfundet. Det er både på grunn av gode tiltak, men også fordi studentene har tatt situasjonen på alvor. Vi vet jo imidlertid at utesteder og konsertarenaer gir rom for potensiell spredning. Samtidig vet vi hvor viktig møteplasser er og Samfundet ønsker å gi et best mulig tilbud til studentene. Derfor må vi skynde oss sakte. Gjenåpningen vil nok skje gradvis, men en eksakt plan kan vi ikke legge før ting er mer forutsigbart, sier han.

Inkludering og politikk

Akre stilte til valg som leder fordi han synes det er viktig at Samfundet-medlemmene blir hørt. I tillegg gikk han til valg på å fortsette arbeidet med nybygget og inkludering.

– Vi skal gi medlemmene en stemme i politikken og samfunnet rundt oss. Om du har stemt i Storsalen, så skal din stemme bli tatt med videre og styret skal jobbe med gjennomslag for medlemmenes meninger. Samfundet skal være både en politisk og en kulturell arena, mener Akre, og legger til:

– I tillegg er psykisk helse an av mine hjertesaker. Når vi nå gjenåpner samfunnet igjen, er det viktig at vi inkluderer flest mulig. Da må Samfundet ha et så bredt tilbud som mulig. Det trenger vi nå, etter den tida vi har vært inne i.

Akre har satt mastergraden i fysikk på vent, men ser ikke for seg at det blir mye fritid likevel.

– Jeg bruker mye tid sammen med kjæresten min, og er utover det glad i å slenge meg med på litt av hvert og det som skjer. Det beste jeg vet er å være ute blant folk, og å være med nye, nære venner som man har kjent i 20 minutter, sier Akre og ler.

– Samtidig har jeg behov for å slappe av alene i ny og ne. Men vi får se hva jeg får tid til framover no. Det er dette jeg pleide å gjøre i hvert fall.