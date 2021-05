Flere i kø da butikken i Trondheim omsider åpnet: – Nå er vi lykkelige

I fjor høst, da den første pop up-butikken ble lansert, var det om lag 2000 som besøkte Nyhavna og flere av kundene måtte stå et par timer i kø. Da andre runde med pop up-butikker ble gjennomført i april, var det også lange køer utenfor lokalene.

Torsdag åpnet Brukom sin permanente butikk. Også da var det noen som hadde troppet opp foran inngangen før åpningstid.

– Vi kan slippe inn 45 stykker i hall og butikk til sammen, og det står mellom 10 og 15 i kø hele tiden. Det er god stemning i køen, og vi har satt fram stoler til de som venter. Det har vært en bra start, sier kommunikasjonsrådgiver i Trondheim Renholdsverk, Tone Berg, torsdag ettermiddag.

– Vi har vært forsiktige med annonsering med tanke på koronasituasjonen, og er fornøyde med at det har vært flere hundre innom allerede på formiddagen, legger hun til.

Skal bli gjenbrukssenter

Trondheim Renholdsverk har lenge jobbet med å åpne et helt nytt gjenbrukssenter som huser både en hall og kontorfasiliteter, samt gjenbruksbutikken Brukom.

Tanken med gjenbrukssenteret på sikt er å skape en møteplass, og et kompetansesenter for ombruk med både butikk og kontorer. Etter hvert skal andre aktører også inn i lokalene. Til nå er Utoplast, Framtiden i Våre Hender og Loopfront på plass.

– Å åpne hele senteret blir steg to. På sikt håper vi at vi også kan knytte til oss flere aktører som driver med redesign og reparasjon. Kanskje er det noen skomakere, sykkelreparatører eller lignende som vil inn, eller andre som komplimenterer tilbudet vårt. Vi ønsker å skape et senter som er attraktivt for flere aktører i samme segment, sier Berg.

Kunne feire

Brukom-butikken er første steg, og torsdag kunne de ansatte feire etter flere måneder med hardt arbeid.

– Vi har spist kake og drukket eplesider. Det har vært en del vendinger med mange ansatte i sving, og vi er lykkelige over endelig å kunne åpne butikken. I tillegg har det vært jevnt påsig med kunder fra vi åpnet, sier Berg torsdag ettermiddag.

I den 3400 kvadratmeter store industrihallen i Styrmannsgata selger Brukom alt fra møbler og kunst til kopper og kar. Butikken har tidligere holdt til på Heggstadmoen.

Prosjektleder for Brukom, Kristin Ottesen, har tidligere uttalt til Trd.by at de alltid har hatt kunder som står og venter utenfor butikken før de åpner opp.

– Vi ser at mange har redesign og ombruk som lidenskap og hobby, og spesielt ungdommer er opptatt av dette. Med en ny beliggenhet får vi mange nye muligheter, sa hun i april.