Ryddeeksperten fra Trondheim: Slik får du et ryddig hjem for alltid

Vår forbindes sol, blomster og utepils, men for mange er det også tiden for rengjøring og opprydding.

– Vi får en gnist i oss etter at vinteren er over, og mange ønsker å få orden hjemme. Under korona har vi også sett en stor endring. Da pandemien kom, ville mange pusse opp. Etter at oppussinga var ferdig, ville mange lage nye systemer hjemme. Med hjemmekontor og mye innesitting har vi nok også blitt mer obs på hvor mye ting vi egentlig har, sier Line Marie Skaget.

Sammen med moren Eva Isachsen driver hun interiørfirmaet Rom for sjelen AS og har skrevet boken «Ryddeglede». Sammen hjelper de kunder med å få et ryddig hjem og holder også online-kurs fra Trondheim.

Ifølge Skaget skal «Ryddeglede»-metoden gjøre det mulig å ha et ryddig hjem for alltid. Metoden er inndelt i tre faser.

Fase 1: Planlegging

Det første du bør gjøre er å planlegge hva du egentlig ønsker med ryddinga. Skriv ned hva som er målet for økta, og finn ut hvilke behov du har for området som skal ryddes, forklarer Skaget.

– Er det for eksempel garasjen som skal ryddes, kan det være lurt å sette opp et telt i hagen hvor tingene kan stå i mellomtiden. Blodsukkeret kan gå opp og ned underveis i ryddinga, så ha en energibar tilgjengelig og sett av tid til pauser. Om ikke er det fort gjort å miste motivasjonen, sier hun.

Trønderen Sondre (25) står bak ny bedrift: – Jeg ble sjokkert den første uka Etter åtte år som kokk, bestemte Sondre Solemsmo Bye (25) seg for å gå i en helt annen retning. Nå har han startet eget firma.

Fase 2: Sortering

I den andre fasen er det sortering som står for tur. Alle ting som fra før av finnes i området som skal ryddes, enten det er garasjen eller ei roteskuff, skal ut. Deretter starter sorteringa.

– Legg tingene i tre ulike bunker: «skal ha», «skal kanskje ha» eller «skal ikke ha». I første omgang er det viktig at man bestemmer seg raskt i hvilken bunke ting skal ligge i. Er du usikker, legg det i kanskje-bunken. I og med at det skal gå raskt, kan du ende opp med at kanskje-bunken blir veldig stor, men det er greit. Den skal du gå igjennom en gang til, men denne gangen må du være mer bestemt, sier Skaget.

Er det noe som er vanskelig å få taki igjen om du kaster eller har den stor sentimental verdi, er spørsmål du bør spørre deg ifølge henne.

– Du må være streng med deg selv, men samtidig beholde det som betyr noe for deg. Det sentimentale skal leve videre med oss, men har du kommet fram til at det ikke er plass etter planleggingsfasen – gi det videre til noen andre, råder eksperten.

Søppelkasse i Midtbyen skaper full forvirring Trondheim folkebibliotek har sett seg nødt til å merke søppeldunken utenfor med skilt.

Fase 3: Organisering

Noen hater det, mens andre elsker det: å organisere. Start med noe som er enkelt å organisere, som for eksempel kjøleskapet, forklarer Skaget. På den måten kan du enklere få motivasjon, og kanskje til og med finne glede i organisering.

– Når du skal organisere er det viktig at du tenker logisk. Hva er en praktisk plassering med tanke på dine behov? Hva bruker du mest? Bruker du sykkelen mye, bør den for eksempel ikke stå innerst i garasjen. Da blir alt rotete til slutt, fordi du må inn å hente den bak alt annet hele tiden, forklarer Skaget.

Finner du en logisk plassering for det meste, er det lettere å holde orden i tiden framover også.

MEN, funker dette?

Er det egentlig mulig å ha et ryddig hjem for alltid dersom man bruker denne metoden?

– Absolutt, ifølge eksperten.

– Klarer du ikke å holde det ryddig, er det fordi du ikke har organisert bra nok eller funnet ut hva som funker best for deg. Da må du tilbake til fase en, og evaluere. Hva er det som er rotete og hvorfor havner for eksempel klærne alltid på gulvet?

Finn problemområdet og lag et nytt system er altså fasiten.

– Jeg skiller passivt og aktivt rot. Rot mens man lager mat eller tegner tilhører første kategori, mens påskepynten som står i gangen halvveis nedpakket tilhører den andre. Det er sistnevnte som er skadelig for oss. Hverdagsrotet er noe vi alle har, men med dette systemet i bunn skal det være mulig å ha et ryddig hjem for alltid.