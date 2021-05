Etter å ha blitt permittert to ganger, tok Elise (26) saken i egne hender

Da koronapandemien brøt ut i fjor, ble hun permittert fra jobben sin som hudterapeut og negleteknikker. I juli startet Elise i ny jobb, men da viruset igjen blusset opp inn mot juletider, ble det en ny permisjonsrunde for 26-åringen.

– Jeg kjente at jeg var klar for noe nytt, men det var ingen ledige jobber der ute. Skulle jeg finne meg en jobb, måtte jeg starte for meg selv, sier hun.

Fra idé til salong

Romjula ble brukt til å snuse på ideen. Etter å ha fått råd fra moren sin, som har drevet frisørsalong i over 20 år, bestemte Elise seg for å kjøre på og ta saken i egne hender.

– Jeg hadde en lang samtale med kjæresten min. Det var viktig for meg at han var med på dette, fordi det er ingen garanti for at det kommer til å gå kjempebra det første året. Heldigvis har han støttet meg 100 prosent.

Fra ideen lå på bordet til Elise hadde åpnet salong, gikk det kun et par måneder. Med hjelp fra venner og familie fikk hun pusset opp rommet hun leier hos Velværeklinikken i Kongens gate, og 1. mars kunne hun åpne «Beauty By Landsem». Her tilbyr 26-åringen negledesign, fotpleie og vippebehandlinger – for å nevne noe.

– Jeg har aldri sett meg tilbake, og hadde ikke forventet at det skulle gå så bra. Heldigvis hadde jeg to og et halvt års erfaring fra bransjen fra før av, og det tror jeg har hjulpet meg.

Vil gi godfølelsen

Elise har en bachelorgrad i multimedieteknologi, men fant ut at hun ville jobbe med noe annet da hun var ferdig med studiene. Da gikk veien videre til Hud og Spa Akademiet, hvor hun ble Cidesco-sertifisert hud- og skjønnhetsterapeut og pedikyrist. Cidesco er en utdanningsinstitusjon i Sveits som setter verdensstandarden for skjønnhets- og spaterapi.

– Jeg ønsker ikke at folk skal komme hit fordi de føler at de må bli fine. De skal føle seg fine fra før av, men ha godfølelsen når de går ut. Det er viktig for meg. Jeg hadde en gang en kunde på 90 år. Hun så ikke særlig godt, men gikk ut av salongen med et mye lettere steg etter at jeg hadde fiksa neglene og brynene hennes, sier 26-åringen og smiler.

Hun har investert rundt 70 000 kroner i sin nye bedrift, og håper at den nye salongen også på sikt vil være en god arbeidsplass.

– Jeg kan vel egentlig ikke leve av det nå, men gjør det likevel, sier hun og ler.

– Jeg har ingen intensjon om å bli rik, men gjør dette fordi jeg trives. Samtidig må det jo på i pluss på et tidspunkt, men jeg har troen på at det allerede vil skje i år.

Vil åpne pop up

Elise er opprinnelig fra Rindal, og har som mål å åpne en pop up-salong i hjembygda.

– Det er nok mange som ikke orker å dra til byen ens ærend for å fikse negler eller vipper, men som likevel vil ordne seg. Det er nok ikke rom for daglig drift der ute, men kanskje kan det være noe jeg gjør en gang i måneden.

– Hva tenker du om konkurransen i Trondheim da?

– Som den kontrollfreaken jeg er, har jeg gjort noen analyser. Det er mange som driver meg negler og vipper, men vi er forskjellige. Mange velger den de vibber mest med. Jeg byr på meg selv og tror noen liker det. Det er nok plass til alle.

– Har det vært skummelt å åpne en egen bedrift under en pandemi?

– Ikke egentlig. Jeg har bare sett muligheter, og så heller ingen god grunn til å utsette. Nå rakk jeg å åpne før høysesongen som er 17. mai og ferien. Folk fikser seg før de skal noe, men jeg ser jo nå at de også liker å fikse seg selv om det ikke skjer så mye, sier Elise og smiler.