Søppelkasse i Midtbyen skaper full forvirring

Da Trondheim kommune satte ut sine nye søppeldunkeri Midtbyen for knapt to år siden, ble det full forvirring utenfor Trondheim folkebibliotek.

Like utenfor og til høyre for hovedinngangen, ble en av de grønne boksene satt med formål om søppelkasting. Den har imidlertid blitt brukt til mye mer enn det.

– Turistene tar ofte bilder av søppelkassa. De synes vel det er artig med dobbeltkommunikasjon. Det synes vi på biblioteket som driver med kommunikasjon også, sier avdelingsleder på hovedbiblioteket ved Trondheim folkebibliotek, Anne Hybertsen.

Ligner på hverandre

De nye søppeldunkene er nemlig skremmende lik innleveringsboksene til biblioteket.

– Samtidig står de mer sentralt enn våre bokser, så vi skjønner at det kan være forvirrende, fortsetter Hybertsen.

De har det siste året opplevd at flere av biblioteklånerne forveksler de to boksene, og leverer lånebøker i søppelkassa.

– Mange har selv kommet inn helt fortvilte fordi de har oppdaget det like etterpå. I andre tilfeller er det renholdsverket som har oppdaget det når de skal tømme boksene og blir overrasket fordi de er fulle av bøker, sier Hybertsen og ler.

De har innleveringsbokser også ved inngangen på baksiden, med hensikt om at lånere kan levere utenfor bibliotekets åpningstid.

Også etter at de satte opp skiltene er det noen som har puttet bøker i feil kasse.

– Har dere vurdert å bytte dem ut?

– Vi har tenkt på det, men samtidig er alle boksene like ved alle bibliotekene og de skal henge sammen. Vi får bare håpe at dobbelt skilting setter seg hos folk etter hvert. Vi ser at det har blitt litt bedre. Kanskje har også folk blitt mer vant til at søppelbøttene i Midtbyen ser slik ut, sier Hybertsen.

Hun legger til at renholdsverket har vært flinke til å komme inn med bøkene som har blitt levert i feil boks, men at noen bøker også har gått tapt fordi de har ligget i søpla.

Nye søppeldunker

Pressekontakt i Trondheim Bydrift, Merete Mauland, sier at de første søppeldunkene ble satt ut i begynnelsen av 2019. De er såkalte smart-søppeldunker, som gir beskjed til kommunens driftsansatte når de begynner å bli fulle.

– De komprimerer søppel og bruker solcellepanel på toppen som strømkilde. Når de gir beskjed om at de er fulle, kan vi dra å tømme når det trengs. Da slipper vi også unødig kjøring i byen for å sjekke hele tiden, sier Mauland.

– Har dere vurdert å flytte den ved biblioteket?

– Vi vurderer flytting dersom det klages, men håper at ikke flere bøker havner i feil boks fremover.