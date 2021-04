Russegruppa fra Trondheim er først ut: - Vi har ikke hørt om noen som har gjort dette før

Det sier Kevin Weiby. Sammen med Martin Leonard Marumsrud-Svendsen, Alvar Grøtting, Joakim Brekke Hansen, Arin Myklebost Gran og Magnus Sletnes har han laget det de tror er tidenes første egenproduserte russealbum.

– Vi har ikke hørt om noen som har laget album før. De fleste russegruppene betaler kjente låtskrivere til å lage låtene for seg, fortsetter han.

Alle har bidratt

Russelåt.no tilbyr på sine hjemmesider å lage russelåter til en pakkepris på 35 000 kroner. Mange russegrupper betaler også mer til andre aktører. Guttene i russegruppa «Nåkkastabbteit» har ikke brukt ei eneste krone, men forteller at det har gått med ekstremt mye tid i å lage albumet.

– Det startet egentlig med at jeg ble lei av å bare spille gitar. Derfor begynte jeg å produsere en del og lage musikk på PC. Da jeg viste det til kompisene mine, likte de det, og jeg produserte bare mer og mer, forklarer Kevin, som begynte å jobbe med albumet allerede i begynnelsen av 2020.

Han har produsert 15 av de 20 låtene på albumet. Resten av gjengen har bidratt med produksjon på de andre låtene, samt tekster, sang og instrumenter. Martin forklarer at de fleste låtene er laget på PC med noen unntak.

– Det er stor variasjon i sjangre, med alt fra frijazz og danseband til «vanlig russemusikk» og lofi, sier han.

Alle de seks guttene går på musikklinja på Heimdal videregående skole, og spiller alt fra trompet og saksofon til gitar. Noen av låtene inneholder også innslag fra instrumentene.

- Basert på kødd

Ifølge Kevin kan mange av sangene sees på som satire.

– Det meste er basert på kødd hvor vi etterligner dagens russemusikk. Tekstene handler om alt fra den gamle tysklæreren vår til Saupstad. Noen av låtene har kinesiske tekster, mens andre er tyske og svenske. Her er det noe for enhver smak med andre ord, sier Kevin og ler.

Kevin forteller at det til tider har vært vanskelig å kombinere arbeidet med albumet med skolearbeid.

– Det har vært slitsomt til tider, men jeg er glad for at vi har kommet i havn.

– Er dere fornøyd med resultatet?

– Personlig synes jeg hele albumet er tøv, men for andre høres det kanskje bedre ut, sier Kevin.

– En felles ting for alle musikere er jo at vi aldri blir fornøyd med egne prestasjoner. Det er heldigvis det som driver oss framover også. Albumet ble så bra som det ble, legger Martin til.

Ville ha med støymusikk

Albumet har fått navnet «Nåkkastabbteit» i likhet med russegruppa. Hvorfor har de ikke et helt klart svar på.

– Under første idémyldring med albumet, mente Alvar at vi måtte ha med noe som var «nåkkastabbteit». Med det mente han at vi skulle ha støymusikk. I starten tenkte vi ikke så mye over det, men da vi begynte å diskutere navn likte alle «Nåkkastabbteit». Det oppsummerte både gruppa og albumet egentlig, sier Kevin og ler.

Albumet ble sluppet fredag formiddag.