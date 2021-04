Ikke på elleve år hadde juryen sett noe så bra. Så kom Malin (24) fra Trondheim

– Det var veldig stas først og fremst, men også veldig uforventet. Det er jo en ære å få denne utmerkelsen, sier 24-åringen.

Hvert år kårer Trøndelag fylkeskommune ved opplæringsnemnda årets lærling og årets lærebedrift. Førstnevnte tittel var det Malin som fikk.

Skryt fra juryen

Hun har tatt svenneprøve i ventilasjons- og blikkenslagerfaget etter å ha gått i lære hos bedriften Dahle Blikk AS i Trondheim.

– Det var litt tilfeldig at jeg valgte akkurat dette. Jeg var lei av å gå på skole og ville gjøre noe praktisk. Da virka blikkenslagerfaget interessant, sier Malin.

I omtalen fra juryen får hun blant annet skryt for svenneprøven sin. «Hennes var den beste svenneprøven på 11 år som er utført i den utvendige delen/verkstedkunnskap innen faget», skriver fylkeskommunen i ei pressemelding. Juryen peker også på at Malin er godt likt og respektert av kolleger og ledere.

Å få så mye skryt er litt rart, synes Malin selv.

– Det er veldig fint og gøy, men også veldig uvant, sier hun og ler.

Ifølge Marit Heggeriset i Trøndelag fylkeskommune er det i dag rett i underkant av 5000 lærlinger i fylket.

– Går helt fint

Trd.by har tidligere skrevet om kjønnsfordelingen i bygg- og anleggsbransjen, og at kun seks prosent av søkerne har vært jenter de siste årene.

Også blikkenslagerfaget er mannsdominert, ifølge Malin.

– Det er flest menn her, men jeg synes det går helt fint. Jeg har blitt tatt godt imot. Ryktene om at kjønnsfordelingen gjør det mindre hyggelig å jobbe i byggebransjen, er gamle, sier hun.

Hun forteller at hver dag er forskjellig, og at det går i alt fra montering av piper og vindusbeslag til å ta mål og produksjon.

– Det er veldig varierte dager. Det synes jeg er veldig fint.

Har nådd et mål

Anleggsentreprenøren Beab Anlegg AS ble kåret til årets lærebedrift av fylkeskommunen. Juryen peker på at de jevnlig tar inn lærlinger, at de ser viktigheten av å satse på faglært- og lokal arbeidskraft og at lærlingene får en fast fadder som følger dem opp.

Beab Anlegg As har i dag fire lærlinger i arbeid.

Personalkoordinator Cathrin Rian forteller at de nå har nådd et nytt mål.

– Jeg hadde satt meg som mål å bli årets lærebedrift innen fem år da jeg starta i fjor. At det gikk på ett år er helt utrolig. Det er viktig for oss å få denne tittelen fordi vi har satset på lærlinger over lang tid. Det er veldig stas, sier Rian.