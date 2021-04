Piloten Shaduman (30) fra Trondheim måtte tenke nytt. Nå har han startet egen bedrift

I 2012 var han ferdig med pilotutdanningen i Sandefjord, men å bli pilot skulle vise seg å være utfordrende. Ikke før i 2018 fikk Luqman prøve seg i det bulgarske flyselskapet Bulgarian Eagle. Her jobbet han i et år før morsselskapet Germania gikk konkurs.

Etter det fikk han seg jobb i Balkan Holidays, men for et år siden var det korona som satte kjepper i hjulene for 30-åringen fra Trondheim.

– Et stort savn

Shaduman forklarer at det er vanskelig å få seg jobb som uerfaren pilot. Nå har han imidlertid over 1000 timer i lufta med Airbus 320, men det hjelper lite slik situasjonen er nå. I mars i fjor hadde han akkurat fornyet sertifikatet sitt, og var klar for flere timer i lufta da koronapandemien kom.

– Det er et stort savn å være pilot, men jeg får dessverre ikke gjort så mye med det slik situasjonen er nå. Det kan nok ta tid før alt er oppe og går igjen, sier han.

I mellomtiden har Shaduman derfor måttet finne på andre ting.

– Jeg har sykkel i fingrene, og det har alltid vært en hobby for min del. Jeg hadde nok starta med dette før eller siden uansett, men det passet bra nå siden jeg ikke hadde noe å gjøre.

Sammen med broren Arian Luqman har han startet selskapet Heimdal Sykkelverksted AS. De holder til i det gamle Nav-bygget på Heimdal.

Rolig oppstart

Shaduman og familien flyttet til Norge og Trondheim i 2012. Han forteller at bestefaren hans hadde en sykkelbutikk i Nord-Irak, hvor de opprinnelig er fra.

Å åpne et sykkelverksted ble dermed naturlig for Shaduman, som også jobbet som sykkelmekaniker på XXL i perioden før han fikk seg jobb som pilot.

– Oppstarten har vært rolig. Det går mer i ski enn sykkel på vinteren, men nå som sola har kommet har det tatt seg kraftig opp, sier Shaduman, som mener at det er god plass til et nytt sykkelverksted i byen.

- Det er manko i byen, og da jeg jobba med dette for noen år siden var det ofte en måneds ventetid på å få reparert sykkelen sin. Det er mange sykkelbutikker i Trondheim, men det er mange som ikke tar inn sykler de har solgt selv, legger han til.

Vil utvide etter hvert

Ifølge Shaduman har koronapandemien gjort at stadig flere velger sykkel framfor andre fremkomstmidler for å unngå smitte. Men korona har også gjort det vanskeligere for han å drive sykkelverkstedet som han og broren har investert en halv million kroner i.

– Vi mangler fremdeles halvparten av sykkeldelene vi skulle ha hatt. Det kommer litt og litt, men vi vet aldri når. Dette er det nok mange i bransjen som opplever nå. Leverandørene sliter, sier han.

Shaduman ser imidlertid lyst på framtiden.

– Dette kommer til å gå bra, så får vi se hvordan det blir med flykarrieren etter hvert. Jeg har brødre som også er mekanikere, og som kan steppe inn dersom jeg får meg en annen jobb. Men jeg vet ikke om jeg har lyst til å jobbe 100 prosent som pilot igjen. Du er mye borte fra familien da.

På sikt ønsker de å utvide bedriften.

– Akkurat nå er vi kun et verksted, men en dag skal vi selge sykler også. Kanskje starte vårt eget merke til og med, sier han og ler.