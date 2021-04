Lasse Matberg bekrefter at han har fått seg kjæreste

Det melder Se og Hør. Ifølge ukebladet er den trønderske Instagram-profilen sammen med legestudent og tidligere modell Synne Domért Gulliksen.

– Jeg kan bekrefte at vi er kjærester. Jeg vil gjerne holde den delen av livet mitt mest mulig privat, men jeg kan bekrefte at jeg er en lykkelig mann om dagen, sier Matberg til Se og Hør.

I slutten av februar kunne tv-seerne se at Matberg gikk til topps i «Farmen kjendis» etter å ha slått Terje Sporsem i finalen. Han har også vunnet italienske «Skal vi danse» tidligere.

Inne på Farmen-gården var det både latter og drama, ifølge Matberg.

– Fellesnevneren for alle som er med er vel at de er sterke personligheter og tydelige karakterer, og folk som er vant til – og har lyst til – å være i rampelyset. Og det kan tenkes at det er enkelte av forpakterne som går langt i å være i monitor så mye de bare klarer. Så ja, drama blir det. Det er bare å finne frem popcornet. Det er situasjoner der inne som jeg både gleder meg og gruer meg til å se!, sa Matberg til Trd.by om oppholdet i januar.

Som vinner av gårdsoppholdet fikk han en splitter ny Mitsubishi til en verdi av 450.000 kroner, som han valgte å gi bort til sin far, ifølge VG.