Jon Steinar (24) er sin egen sjef: - Det handler om å være «langt fremme i mokkasina»

Forrige gang snakket vi med Jostein (24), som aldri ga opp selv om han fikk avslag. I dag er han butikkleder i Trondheim.

Denne uka er det Jon Steinar Vici Sivertsen som står for tur. Han er oppvokst på Fosen, og flyttet til Trondheim da han var 14 år gammel.

Kjenner du et jobbtalent vi burde snakke med? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Slik svarer Jon Steinar på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilke stillinger har du?

- Jeg er grunnlegger og daglig leder av medieselskapet ViciMedia Norge & klesmerket SLAYVICI.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har en Bachelor i Sport Management, entreprenørskap/markedsføring/ledelse fra Coventry University, og har det siste året gjennomført salg- og markedsføringskurs hos Cardone University.

Hvordan fikk du jobbene du har i dag?

- Jobbene jeg har i dag har jeg skapt selv. Det er bedre å skape egne muligheter enn å sitte på gjerdet og vente på at noen andre tilbyr. Det handler om å være «langt fremme i mokkasina», som jeg pleier å si.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

- Det blir mye kundekontakt digitalt. I min bransje er det vel et minimum å forvente at man fint klarer seg på den måten. Driver man med media bør en vel kunne håndtere medier godt. Nå er jeg riktignok også glad i å møte folk «face-to-face», så litt kjipt er det, men slik er det vel for alle.

Hvordan valgte du denne bransjen?

- Da jeg jobbet hos kleskjeden Høyer i Molde, fikk jeg gode erfaringer og ble mer selvbevisst på at klær var noe jeg var god på, å ville jobbe videre med. Interessen ble rett og slett for stor til å ignoreres. Du kan si det sånn at det var bransjen som tok meg.

- Medieselskapet mitt etablerte jeg for å hjelpe andre bedrifter med å få suksess.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første «ordentlige jobb» var i kassa på Coop, 17 år gammel. Started from the bottom...

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Har ikke gjort noen store tabber på jobb, enda, men jeg plasseres vel fremdeles under parolen «ung og dum», så jeg kan alltids lene meg på det, når den første store kommer.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Foruten alle pengene, raske bilene og Rolexene du mener? Nei, det er drømmen om å skape noe stort, og bestemme veien selv. Stor motivasjon er å få frihet til å gjøre hva jeg vil, når jeg vil. Jeg vil skalere virksomhetene mine, skape en god kultur og en arbeidsplass mennesker gleder seg å komme til. Sette meg i en posisjon der jeg kan ta på meg et stort samfunnsansvar er også høyt på lista over motivasjonsfaktorer.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Hver dag på jobb er en fest. På det første foredraget mitt ble jeg overtent og sang Post Malone, Rockstar. Ble kjempegod stemning, samtidig som jeg fikk poengtert at de må tørre å være seg selv 100 prosent, så lenge de har gode intensjoner. Livet blir bedre når man ikke bryr seg om hva «sillypants39» tenker om deg.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Fordelen er mangel på selvinnsikt, og derfor motet til å prøve. De unge er bedre på å drømme enn eldre. Ulempen er vel kanskje at det er vanskeligere å bli betrodd som ung.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Det blir som å spørre en 18-åring om kjøretips. Teorien er i hvert fall å være ydmyk, jobbe hardt og aldri gi opp.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Jeg er ingen Lilli Bendriss, men jeg satser på å ha lyktes med i hvert fall halvparten av målsettingene mine. Jeg ser meg selv som en suksessfull gründer som gir tilbake til samfunnet, hjulpet andre mennesker på veien, har kvinnen i mitt liv og en Jon Vici Jr.